Nagihan sonunda her şeyi ifşa etti: Yunus Emre ve Aleyna arasında ne yaşandı? 'Evliliğini kurtarmak adına...'

Survivor All Star 2024 yarışmasında Yasin elenirken fragmanda yer alan Acil Durum Konseyi'nde yaşananlar ise gündeme bomba gibi düştü. Uzun süredir yakın olan Yunus Emre ve Aleyna arasında neler yaşanıyor?



Aileleri tarafından birbirlerinden uzak durmaları konusunda ilk günden beri uyarı alan ikili geçtiğimiz gün gerilmişti. Aleyna Yunus Emre için konseyde "Emre'nin siniri çok farklı bir noktada yani bilmiyorum kendi ailesine, işte kız kardeşine eşine nasıl

davranıyor ama..." demesiyle dikkat çekti.

"İSPİYON SEZONU..."

Bombayı ise fragmanda Nagihan'ın patlattığı dikkat çekti. Survivor All Star 2024 102. Bölüm Tanıtımı'nda Yunus Emre'nin "İspiyon sezonu başlamıştır" demesinden sonra Nagihan'ın sözleri gündeme bomba gibi düştü.

Nagihan konuşmasında "Şimdi hiç bilinmeyenleri burada konuşmak zorundayım çünkü bir tarafta Yunus Emre var bir tarafta da Aleyna var. Ben Yunus Emre'yi koruyayım derken bu kızla düşman olmak zorunda kaldım itişmelerin kakışmaların asıl sebebi evliliğinin sorun yaşamaması adınaydı" deyince herkes şoke oldu.

Yunus Emre ise tepki göstererek "Ne diyor bu?" diyerek tepki gösterdi.