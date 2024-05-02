- Magazin

Survivor Yaman utancından kıpkırmızı oldu: Cinsellik sorusu gelince...

ABONE OL Google News Sayfamız

Survivor yarışmacılarının adadaki özel hayatları da sık sık merak ediliyor. Cinsel hayat konusu da merak edilen Survivor'da elenen Yaman'a utandıran bir soru geldi. Yarışmacı soru karşısında ne diyeceğini bilemedi. Acun Ilıcalı da geçtiğimiz gün bu konuda açıklama yapmıştı.

Survivor Yaman utancından kıpkırmızı oldu: Cinsellik sorusu gelince... mask
Survivor Yaman utancından kıpkırmızı oldu: Cinsellik sorusu gelince...
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Survivor yarışmasında ada hayatı da merak ediliyor. Daha önce cinsellik konusunda gelen soruya açıklama yapan Acun Ilıcalı "İnsanın o tip konularda kafasındaki gerçekleştirmeyeceği bir ortam olduğu zaman zaten vücut onu kapatır kendini. Zaten kadın erkek başka yerlerde kalıyorlar" demişti.


Survivor All Star 2024 yarışmasında dikkat çeken isimler arasında Yaman Keleş yer alıyordu. Yarışmadan elenen Yaman bir yayına katıldı. Yaman'a da Acun Ilıcalı'ya gelen cinsellik sorusuna benzer bir soru geldi.

"BURASI ÇOK FENA"
Sosyal medya fenomeni Canbequit mastürbasyon sorusu karşısında ne diyeceğini bilemedi. Fenomen ısrarla "Nasıl? Ormana gider yaparım" deyince Yaman "İstersen yaparsın insanın aklına gelmiyor. Burası çok fena bir adam acayip şeyler soruyor" diyerek utandı.


Sosyal medya fenomeni Canbequit ise DOminik'te yarışmacıların yemeklerine hap attığını söyleyince Yaman bilmediğini söyledi.

# Bir, Yer, Sosyal, açıklama, Gelen, ACUN

02 May 2024 - 11:15 - Magazin

Mahreç  Haber Merkezi

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

MOBİL SİTE GÖREVLİSİ

MOBİL SİTE GÖREVLİSİ * Motor ehliyeti bulunan, * Bahçe ve havuz işlerini bilen, * Ortak alan temizliği yapabilecek, * Kalacak ev veriyoruz. * 12 ay iş...

0 242 515 03 21

MUHASEBE BÜROSUNA

 Deneyimli bay/bayan yardımcı Muhasebe Personeli alınacaktır. 

0 532 287 06 36

Algida SMB GRUP DONDURMA

Bünyesinde 12 ay çalıştırılmak üzere ( B+C+D+E ) sınıf ehliyetli SRC ve PSiKOTEKNiK belgesi olan Dağıtıcı Personel aranmaktadır. Maaş+ Prim+ Yemek Kar...

0 554 307 07 48

SAHİBİNDEN KİRALIK DÜKKAN

AVSALLAR’da Termo Petrol Karşısı 110 m2’lik 2 Adet dükkan SAHİBİNDEN KİRALIKTIR. Not: Kurumsal firmalara, restoran ve hamam işletmesi için uygun.

0 507 455 32 55

Al-et ALANYA ENTEGRE ET TESİSLERİ

Şirketimiz bünyesinde çalıştırılmak üzere aşağıdaki niteliklere sahip çalışma arkadaşları aramaktayız. SEKRETER * Tercihen lise mezunu, * Misafirleri...

0 242 515 15 15

AVSALLAR MAHALLESİNDE

 Bulunan Emerald Park Sitesine GÜVENLİK ve KAPICI Personel alınacaktır. 

0 543 628 30 43

HİD TOPTAN MEŞRUBAT GIDA FİRMAMIZA

* Satış Elemanları, * Muhasebe Elemanı, * Şoför (B-C sınıfı ehliyeti olan) Çalışma Arkadaşları arıyoruz. Adres: Şekerhane Mahallesi Yeniveliler Sok. M...

0 542 734 34 71

Moda Plaza Center

 İş yerimize; * Yabancı dil bilen Bay/Bayan Eleman, * Katlamacı, * Mutfak işlerinden anlayan Bayan Eleman aranıyor. 

0 533 222 98 19

TOMBİK TANTUNİ MAHMUTLAR

Birlikte çalışacak Ekip Arkadaşları arıyoruz.

0 555 339 79 79

Seri İlan sayfası için buraya tıklayın.

Kobra Murat'ın yediği şey sosyal medyayı şok geçirtti! mask
Kobra Murat'ın yediği şey sosyal medyayı şok geçirtti!
Bahar'ın Umay'ından Afra Saraçoğlu isyanı mask
Bahar'ın Umay'ından Afra Saraçoğlu isyanı
Taro Emir Tekin'den flaş sözler! ''Kız tavlamak için piyano çaldım'' mask
Taro Emir Tekin'den flaş sözler! ''Kız tavlamak için piyano çaldım''
Aras Bulut İynemli ile “Cadı” filminin yıldızı Buse Meral aşk yaşıyor mask
Aras Bulut İynemli ile “Cadı” filminin yıldızı Buse Meral aşk yaşıyor
30 yıllık evlilikleri bitti. Gelen itirafla herkes şoke oldu mask
30 yıllık evlilikleri bitti. Gelen itirafla herkes şoke oldu
Ünlü oyuncu buz gibi gölde yüzdü mask
Ünlü oyuncu buz gibi gölde yüzdü
  1. DE
  2. EN
  3. RU
  4. Dim Radyo
  5. Dim Tv

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
Çorum Haber