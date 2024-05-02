02 May 2024 - 11:10- Magazin G:

Survivor'da silahlar çekildi: Yunus Emre, Aleyna ve Nagihan'dan akıl almaz sözler! 'Evliliğinin sorun yaşamaması adına'

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Survivor All Star 2024 yarışmasının 102. bölüm tanıtımında yarışmanın gündemine bomba gibi düşen Acil Durum Konseyi ve yarışmacılar arasındaki gelişmeler dikkat çekti. Yasin'in elenmesinin ardından fragmanda yer alan ve Yunus Emre ile Aleyna arasındaki gerilim, izleyicilerin merakını daha da artırdı

Survivor'da silahlar çekildi: Yunus Emre, Aleyna ve Nagihan'dan akıl almaz sözler! 'Evliliğinin sorun yaşamaması adına'
Survivor'da silahlar çekildi: Yunus Emre, Aleyna ve Nagihan'dan akıl almaz sözler! 'Evliliğinin sorun yaşamaması adına'
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Survivor All Star 2024'teki son bölümde, Acil Durum Konseyi'nde yaşananlar ve yarışmacılar arasında çıkan anlaşmazlıklar gündeme oturdu. Özellikle Yunus Emre ve Aleyna arasındaki gerilim, herkesin konuştuğu konular arasına girdi. 



Aleyna'nın, Yunus Emre için konseyde söylediği, "Emre'nin siniri çok farklı bir noktada. Kendi ailesine, kız kardeşine, eşine nasıl davranıyor bilmiyorum ama..." ifadeleri, ilişkilerindeki gerginliği gözler önüne serdi.



Yunus Emre'nin "İspiyon sezonu başlamıştır" demesinin ardından Nagihan'ın açıklamaları ise adeta bir bomba etkisi yarattı. Nagihan, "Şimdi hiç bilinmeyenleri burada konuşmak zorundayım çünkü bir tarafta Yunus Emre var bir tarafta da Aleyna var. Ben Yunus Emre'yi koruyayım derken bu kızla düşman olmak zorunda kaldım. İtişmelerin, kakışmaların asıl sebebi evliliğinin sorun yaşamaması adına" diyerek durumu daha da karmaşık hale getirdi. 

Yunus Emre ise Nagihan'ın bu sözlerine şaşkınlıkla "Ne diyor bu?" diyerek tepki gösterdi.

# Bir, Son, var, acil, Yunus

02 May 2024 - 11:10 - Magazin

Mahreç  Haber Merkezi

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