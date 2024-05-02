Türkiye'ye kötü haber! Enflasyon belasından kurtulamayacak mıyız?

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD), Türkiye ekonomisi için 2024 ve 2025 yıllarına ait büyüme ve enflasyon tahminlerini güncelledi. Yapılan son değerlendirmelerle Türkiye'nin büyüme oranları artırılırken, enflasyon oranlarının önümüzdeki yıllarda da yüksek kalacağı belirtildi.

BÜYÜME TAHMİNLERİNDE ARTIŞ

OECD, Türkiye'nin 2024 yılı için büyüme tahminini yüzde 2,9'dan yüzde 3,4'e çıkardı. 2025 yılı büyüme oranı ise yüzde 3,2 olarak öngörüldü. Raporda, sıkılaşan finansal koşullar ve enflasyonun hanehalkı tüketim üzerindeki olumsuz etkilerine rağmen, özellikle yatırım faaliyetlerinin ve ihracatın güçlü kalacağı vurgulandı.

OECD, Türkiye'de ortalama enflasyonun 2024'te yüzde 55,5 ve 2025'te yüzde 28,9 olacağını tahmin ediyor. Çekirdek enflasyonun ise sırasıyla yüzde 57,5 ve yüzde 28,7 olması bekleniyor. Raporda, enflasyonun yüksek kalması halinde daha fazla parasal ve mali sıkılaştırma gerekebileceği ifade edildi. Ayrıca, yapısal reformların, özellikle işgücü piyasası reformunun, makroekonomik koşulları istikrara kavuşturma ve uzun vadeli büyüme potansiyelini artırma çabalarını destekleyeceği belirtildi.

MERKEZ'İN TAHMİNİN OLDUKÇA ÜZERİNDE

OECD raporuna göre, Türkiye'de iç talep, sıkılaşan finansal koşullara rağmen 2024 yılı başında güçlü bir büyümeye işaret ediyor. Tüketim malları üretimi ve perakende satışlar yılın başında artış gösterirken, inşaat sektörü de özellikle 2023 depreminin ardından yeniden yapılanma çalışmalarıyla dinamikliğini koruyor. Ancak rapor, enflasyonun inatçı bir şekilde yüksek seyretmeye devam ettiğini ve Mart ayında yıllık tüketici fiyatları enflasyonunun %68,5'e ulaştığını da ekliyor.

Merkez Bankası'nın (TCMB) beklentisine göre 2024 sonunda yıllık enflasyon yüzde 36 olacağını tahmin etmişti. OECD'nin yüzde 55,5 tahminin ise bunun oldukça üzerinde yer alması dikkat çekti.

Kaynak: Karar