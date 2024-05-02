EN YÜKSEK FAİZİ HANGİ BANKA VERİYOR? 250 bin TL yatırımın getirisi ne kadar?

Garanti BBVA (E-Vadeli Hesap)
Faiz Oranı: Yüzde 51
Net Kazanç: 10 bin 590 TL
Vade Sonu Tutar: 260 bin 590 TL
Yapı Kredi (Dönüşüm Hesabı TL)
Faiz Oranı: Yüzde 48,5
Net Kazanç: 10 bin 71 TL
Vade Sonu Tutar: 260 bin 71 TL
Denizbank (E-Mevduat)
Faiz Oranı: Yüzde 54
Net Kazanç: 11 bin 244 TL
Vade Sonu Tutar: 261 bin 244 TL
QNB Finansbank (Çift Sarılı Hesap)
Kâr Payı Oranı: Yüzde 50,50
Net Kazanç: 10 bin 515 TL
Vade Sonu Tutar: 260 bin 515 TL
Alternatif Bank (VOV Hesap)
Faiz Oranı: Yüzde 58
Net Kazanç: 12 bin 43 TL
Vade Sonu Tutar: 262 bin 43 TL
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.