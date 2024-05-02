02 May 2024 - 11:06 - Ekonomi

EN YÜKSEK FAİZİ HANGİ BANKA VERİYOR? 250 bin TL yatırımın getirisi ne kadar?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) politika faizini sabit tutmasının ardından, yatırımcılar en yüksek faiz oranını sunan bankaları araştırmaya başladı. 250 bin TL’lik bir yatırımın getirisi ne kadar olabilir? İşte bankaların sunduğu faiz oranları ve getirileri: