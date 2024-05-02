Sivas’ta hortum; ormanda ağaçlar devrildi

SİVAS’ın Gemerek ilçesindeki Çat ormanlarında etkili olan hortumda birçok ağaç devrildi.
İl genelinde dün öğle saatlerinde sağanak etkili oldu. Kent merkezine 120 kilometre uzaklıkta bulunan Gemerek ve Kayseri il sınırlarındaki Çat ormanlarında ise yağış ile birlikte akşam saatlerinde hortum çıktı, birçok ağaç devrildi. Mesire alanının da yer aldığı ormanda, kimsenin bulunmadığı sırada çıkan hortumda bazı ağaçların yola devrildiği görüldü.
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.