- Gündem

Antalya, 'menü' denetiminde ilk sırada

ABONE OL Google News Sayfamız

TÜRKİYE'de en çok menü denetiminin yapıldığı Antalya'da, yıl başından bu yana 3 bin 800 işletme denetlendi. Masalarda ve işletmenin girişinde fiyatların yazılı olduğu menüleri bulundurmayan işletme...

Antalya, 'menü' denetiminde ilk sırada mask
Antalya, 'menü' denetiminde ilk sırada
Antalya, 'menü' denetiminde ilk sırada
+3
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

TÜRKİYE'de en çok menü denetiminin yapıldığı Antalya'da, yıl başından bu yana 3 bin 800 işletme denetlendi. Masalarda ve işletmenin girişinde fiyatların yazılı olduğu menüleri bulundurmayan işletmelere, menüdeki her ürün başına 2 bin 172 lira para cezası uygulanıyor.

Ticaret Bakanlığı ekipleri, kafe, restoran ile benzeri yiyecek ve içecek hizmeti sunan işletmelerde menü denetimlerine devam ediyor. İşletmelerin, verilen ürün hizmeti ve ücretinin yazılı olduğu menüleri masalarda bulundurmasının zorunlu hale gelmesinin ardından 81 ilde denetimler sıklıkla devam ediyor. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, yıl başından bu yana en çok denetimin Antalya, İstanbul ve Kocaeli'de gerçekleştiğini açıkladı. Türkiye genelinde menü uygulamasına uymayan 6 binden fazla işletmeye 16 milyon liradan fazla para cezası verildi.

Antalya'da Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri de denetimlerine devam ediyor. Yıl başından bu yana 3 bin 800 işletmenin denetlendiği Antalya'da, uygulamaya uymayan, masalarda ve işletmelerin girişinde fiyatların yazılı olduğu menüleri bulundurmayanlara para cezası uygulandı. Ekipler denetim sırasında müşteriden servis bedelinin alınıp alınmadığını da inceledi. Menülerde servis bedeline ilişkin ibarenin olup olmadığı kontrol edildikten sonra müşterilere kesilen hesap adisyonları da incelenip karşılaştırma yapıldı.

'CEZA HER ÜRÜN BAŞINA KATLANARAK ARTIYOR'

Antalya İl Ticaret Müdürü Halil Özşahan, denetimlerin her geçen gün sıklaşacağını söyledi. İşletmelerde özellikle her girişte, üzerinde ürünlerin ve fiyatların yazılı olduğu listelerin zorunlu olduğunu anlatan Özşahan, "Her masayı kontrol ediyoruz. Karekodlar var ama kullanamayan müşteriler hangi ürün hangi fiyatta bilmek istiyor. Bu nedenle fiyatların yazılı olduğu menüler de masalarda olmak zorunda. Kontrol ettiğimizde menü listesi yoksa o işletmede hizmeti verilen her ürün için 2 bin 172 lira para cezası uyguluyoruz. 10 ürün varsa 10 çarpı 2 bin 172 lira şeklinde uygulanıyor. Ceza her ürün başına katlanarak artıyor" dedi.

Özşahan, Antalya'da yılbaşından bu yana 3 bin 800 işletmenin denetlendiğini, bazı işletmelere birkaç kez kontrol amaçlı gidildiğini sözlerine ekledi.

02 May 2024 - 10:52 DHA Antalya- Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

MOBİL SİTE GÖREVLİSİ

MOBİL SİTE GÖREVLİSİ * Motor ehliyeti bulunan, * Bahçe ve havuz işlerini bilen, * Ortak alan temizliği yapabilecek, * Kalacak ev veriyoruz. * 12 ay iş...

0 242 515 03 21

MUHASEBE BÜROSUNA

 Deneyimli bay/bayan yardımcı Muhasebe Personeli alınacaktır. 

0 532 287 06 36

Algida SMB GRUP DONDURMA

Bünyesinde 12 ay çalıştırılmak üzere ( B+C+D+E ) sınıf ehliyetli SRC ve PSiKOTEKNiK belgesi olan Dağıtıcı Personel aranmaktadır. Maaş+ Prim+ Yemek Kar...

0 554 307 07 48

SAHİBİNDEN KİRALIK DÜKKAN

AVSALLAR’da Termo Petrol Karşısı 110 m2’lik 2 Adet dükkan SAHİBİNDEN KİRALIKTIR. Not: Kurumsal firmalara, restoran ve hamam işletmesi için uygun.

0 507 455 32 55

Al-et ALANYA ENTEGRE ET TESİSLERİ

Şirketimiz bünyesinde çalıştırılmak üzere aşağıdaki niteliklere sahip çalışma arkadaşları aramaktayız. SEKRETER * Tercihen lise mezunu, * Misafirleri...

0 242 515 15 15

AVSALLAR MAHALLESİNDE

 Bulunan Emerald Park Sitesine GÜVENLİK ve KAPICI Personel alınacaktır. 

0 543 628 30 43

HİD TOPTAN MEŞRUBAT GIDA FİRMAMIZA

* Satış Elemanları, * Muhasebe Elemanı, * Şoför (B-C sınıfı ehliyeti olan) Çalışma Arkadaşları arıyoruz. Adres: Şekerhane Mahallesi Yeniveliler Sok. M...

0 542 734 34 71

Moda Plaza Center

 İş yerimize; * Yabancı dil bilen Bay/Bayan Eleman, * Katlamacı, * Mutfak işlerinden anlayan Bayan Eleman aranıyor. 

0 533 222 98 19

TOMBİK TANTUNİ MAHMUTLAR

Birlikte çalışacak Ekip Arkadaşları arıyoruz.

0 555 339 79 79

Seri İlan sayfası için buraya tıklayın.

Vize eziyeti, TIR şoförleri üzerinden ihracatı vurdu mask
Vize eziyeti, TIR şoförleri üzerinden ihracatı vurdu
Edirne'nin tarihi Kaleiçi semti, restorasyonu başlayan konaklarıyla turizme kazandırılacak mask
Edirne'nin tarihi Kaleiçi semti, restorasyonu başlayan konaklarıyla turizme kazandırılacak
Marmara Gölü'nü kurtaracak proje, 9 Mayıs'ta ihaleye çıkacak mask
Marmara Gölü'nü kurtaracak proje, 9 Mayıs'ta ihaleye çıkacak
Son 5 yılda 1 milyondan fazla dövme silindi mask
Son 5 yılda 1 milyondan fazla dövme silindi
Uzman isimden o il için kritik uyarıyı verdi: "Bu daha hiçbir şey..." mask
Uzman isimden o il için kritik uyarıyı verdi: "Bu daha hiçbir şey..."
53 yılın en sıcak 9’uncu martı yaşandı mask
53 yılın en sıcak 9’uncu martı yaşandı
  1. DE
  2. EN
  3. RU
  4. Dim Radyo
  5. Dim Tv

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
Çorum Haber