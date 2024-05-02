- Ekonomi

Sıfır ve ikinci el araba fırsatçıları şimdi yandı: Bakanlık düğmeye bastı

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Sıfır ve ikinci el araç alım satımı ve bayi fırsatçılığının önüne geçmek için Ticaret Bakanlığı harekete geçti. Zamdan, ön ödeme sınırına, ikinci el satışlarından ve teslim süresine kadar taslaktaki detaylar neler? Piyasayı neler bekliyor?

Sıfır ve ikinci el araba fırsatçıları şimdi yandı: Bakanlık düğmeye bastı mask
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Ticaret Bakanlığı tarafından stokçuluk ve fahiş fiyatlarla mücadele için getirilen yeni düzenlemeyle bayiye araç tahsisinden sonra zam yasaklanacak. Ön ödemeye de sınır getirildi. Bakanlığın taslak metni ikinci el piyasasını da içeriyor.

YÖNETMELİK TASLAĞI HAZIR

Milliyet'te yer alan habere göre, Ticaret Bakanlığı’nın hazırladığı yönetmelik taslağı hazırladı. Buna göre araç bayileri, taşıtın üretici veya distribütör tarafından yetkili satıcıya tahsis edildiği ve vergilerinin ödendiği andan itibaren taşıtın satış fiyatını artıramayacak. Alıcıdan en fazla satış fiyatının yüzde 10’u kadar ön ödeme alınabilecek.

TESLİM SÜRELERİNDE DÜZENLEME

Düzenleme uyarınca araç bayileri, taşıtın üretici veya distribütör tarafından yetkili satıcıya tahsis edildiği ve taşıta ilişkin vergilerin ödendiği andan itibaren taşıtın satış fiyatını artıramayacak. Galeriler alıcıya, vergisi ödenen taşıtı 15 gün içinde teslim edecek.

BAYİYE SAT BASKISI OLMAYACAK

Taslakla yabancı markaların Türkiye’deki satış ve dağıtımını yapan distribütörlere de önemli yükümlülükler gelecek. Bayiler arasında rekabeti bozabilecek uygulamalarda bulunamayacak olan distribütörler, bir bayiyi bir ay içinde son üç yıllık satışlarının aylık ortalamasından fazla taşıt almaya zorlayamayacak.

DİSTRÜBÜTÖRLERE BÜYÜK ÖNLEMLER

Fiyat değişimlerini 3 gün önceden bayiye bildirmek zorunda olacak distribütörler, fatura tarihinden sonra zam yapamayacak. Distribütörler gelen taşıtları 15 gün içinde bayiye teslim edecek.

ELEKTRONİK ORTAMA AÇILACAK

Araç satışını, kendisinin veya bir başkasından mal veya hizmet alma şartına, bayinin taşıt kampanyalardan faydalanmasını başka ürünlerin satışına, indirime, bayi kâr marjının kısıtlanmasına ve satış kotası gibi şartlara bağlayamayacaklar. Tavsiye edilen satış fiyatı elektronik ortamdan erişilebilir olacak.

İKİNCİ EL ARABA ALIM SATIMINDA DÜZENLEME

Yönetmelik taslağı, internetteki ikinci el pazarına yönelik düzenlemeler de içeriyor. Buna göre, internet ortamında ikinci el araç değerlemesi yapan kişi ve şirketler; satıcının beyan ettiği taşıtın marka, model, cins, tip, kasa, yakıt, şanzıman, donanım, aksesuar, kilometre ve renk bilgileri ile taşıtın hasarlı, arızalı, boyalı ve değişen parça bilgilerini dikkate alarak ön değerleme yapacak.


Elektronik ortamda yapılan ikinci el taşıt değerlemelerinde yaşanan tüketici mağduriyetinin önüne geçmek için, işletmelerin 8 yaş ve 160 bin kilometrenin altındaki taşıtlar için taşıt sahibine sunduğu fiyat teklifi ile nihai teklif arasındaki fark yüzde 5’ten fazla olmayacak. Verilen teklif 24 saat geçerli olacak ve fiziksel incelemesi yapılan taşıtlara 2 saat içinde nihai teklif verilecek.

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02 May 2024 - 10:21 - Ekonomi

Mahreç  Haber Merkezi

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