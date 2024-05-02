Gelinin erotik dansı sosyal medyayı ikiye böldü: 'Bunların aileleri yok mu?'

Mandolin Carbo tarafından yüklenen gelinin dans performansına ait görüntüler kısa sürede 500 bini aşkın izlenmeye ulaştı. Beyaz gömlek ve şort giyen gelin bacağına taktığı jartiyeri dans performansının sonunda eşinden çıkartmasını istedi.
Görüntülerde gelinin bazı dans figürlerinin tekerlekli sandalyede bulunan damadı utandırdığı görülürken davetliler ise alkışlarla gelini destekledi.
O anlara sosyal medyadan binlerce beğeninin yanında yorum da geldi. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Bu kadar cesur olduğu için onu tebrik ediyorum" yorumunu yaptı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Bunu neden yaptın?" yorumunu ekledi.
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.