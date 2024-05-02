Türkiye'de UFO paniği! Farklı illerde ortaya çıktı... Saniye saniye kaydedildi

Son zamanlarda sosyal medya, Türkiye'nin farklı illerinde gökyüzünde görülen tanımlanamayan cisimleri konuşuyor. Elazığ, Muş, Hatay ve Kocaeli'de görülen cisimler yakından takip ediliyor.

Hatay'da gökyüzündeki cisimleri cep telefonu kamerasına kaydeden 35 yaşındaki Ali Değirmenci, “Havaya baktığım zaman 3 cisim gördüm. Sanki takım elbise giymişlerdi ve havada asılı duruyorlardı. Bir süre onları kamerayla çekime aldım ve daha sonra üçü de farklı noktalara yönlendi. Bir anda heyecanımı gizleyemedim" dedi.

Son olarak gizemli cisim İstanbul semalarında görüldü. Fakat henüz bu cisimlerin ne olduğunu bilen yok.

Kaynak: Sputnik