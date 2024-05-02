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Edirne'nin tarihi Kaleiçi semti, restorasyonu başlayan konaklarıyla turizme kazandırılacak

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EDİRNE'nin eski yerleşim bölgesinde, tarihi konakları ve ızgara tipi sokaklarıyla kent dokusunun temelini oluşturan tarihi Kaleiçi semti, 'Tarihi Konakları İhya' projesi kapsamında Valilik tarafından başl...

Edirne'nin tarihi Kaleiçi semti, restorasyonu başlayan konaklarıyla turizme kazandırılacak mask
Edirne'nin tarihi Kaleiçi semti, restorasyonu başlayan konaklarıyla turizme kazandırılacak
Edirne'nin tarihi Kaleiçi semti, restorasyonu başlayan konaklarıyla turizme kazandırılacak
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EDİRNE'nin eski yerleşim bölgesinde, tarihi konakları ve ızgara tipi sokaklarıyla kent dokusunun temelini oluşturan tarihi Kaleiçi semti, 'Tarihi Konakları İhya' projesi kapsamında Valilik tarafından başlatılan çalışmalarla turizme kazandırılmaya hazırlanıyor. Edirne Valisi Yunus Sezer, "Burada Gaziantep'teki gibi, Mardin'deki gibi, Urfa'daki gibi bir konak turizmini oluşturalım istiyoruz. Buradaki amacımız, Kaleiçi'ne girdiğimiz zaman orasının yaşayan, güzel sanat sokaklarının olduğu, gastronomi sokağının olduğu, konaklama sokağının olduğu bir alan haline getirmek istiyoruz" dedi.

Edirne Valiliği'nce 2018 yılında, kentin eski yerleşim bölgesi olan Kaleiçi semtinin de aralarında bulunduğu farklı bölgeleri kapsayan 'Tarihi Konakları İhya' projesi başlatıldı. Proje kapsamında 3 konak, sahipleriyle '20-30 yıllığına hibe' anlaşması programıyla onarılarak, müze, konukevi ve kamu binası olarak kullanılmaya başlandı. Edirne Valisi Yunus Sezer de geçen yıl ağustos ayında göreve başlamasının ardından tarihi konaklarla ilgili projeyi canlandırmak için 'Kaleiçi ve Saraçlar Caddesi Sokak Sağlıklaştırma Projesi'ni başlattı. İlk etapta 28 konağın ihya edileceği proje, geçen ocak ayında 450 milyon TL bedelle Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın 2024 yatırım programına alındı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı iş birliğindeki projede; sivil mimarlık örneği konakları, ızgara tipi sokakları ve tarihi dokusuyla dikkat çeken Kaleiçi'nin turizme kazandırılması hedeflenirken, Edirne Valiliği ilk restorasyon çalışmalarını Olimpiyat Konağı ve Edirne Barosu Konağı'nda başlattı.

'KALEİÇİ'NİN ESKİ İHTİŞAMLI GÜNLERİNE DÖNECEĞİNİ DÜŞÜNÜYORUZ'

Edirne Valisi Yunus Sezer, projenin tamamlanmasıyla Kaleiçi'nin eski ihtişamlı günlerine dönmesini arzu ettiklerini söyledi. Sezer, "Kaleiçi'ndeki projelendirme çalışmaları devam ediyor. Kaleiçi'ni de çok güzel sokak düzenlemesiyle, binalarla, restorasyonlarla beraber o eski ihtişamlı günlerine döneceğini düşünüyoruz. Burada çok ciddi çalışmalar yapılması gerekiyor. Bununla ilgili hem Kültür Bakanlığımız hem de Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızla projelendirme çalışmalarımız devam ediyor. Orada da çalışmaya başlayacağız" diye konuştu.

Projesi biten konaklarda halihazırda restorasyon çalışmalarına başlandığını ifade eden Sezer, "Kaleiçi'ndeki bütün tarihi konak ve yapıların restorasyonuyla ilgili olarak projesi bitenleri orada restorasyonlarına başladık. Bir taraftan da proje çizimleri yapılıyor. Özel sektör-özel mülk ayrımı yapmadan hepsine restore desteği veriyoruz. Restore ettirmek isteyenlerin tüm projelendirme çalışmalarını valilik olarak yapalım, kuruldaki bütün süreçleri bitirelim ve yapmak isteyenlere teslim edelim istiyoruz" dedi.

'YAŞAYAN BİR ALAN HALİNE GETİRMEK İSTİYORUZ'

Vali Sezer, Kaleiçi'nin güzel sanatlar, gastronomi ve konaklama gibi sektörlerin olduğu yaşayan bir alan olarak turizme kazandırmak istediklerini belirterek, "Burada Gaziantep'teki gibi, Mardin'deki gibi, Urfa'daki gibi bir konak turizmini oluşturalım istiyoruz. Belli odanın altındakileri de gastronomi ile ilgili el sanatlarıyla ilgili nasıl dönüştürebiliriz, bunları teker teker çalışıyoruz. Buradaki amacımız, Kaleiçi'ne girdiğimiz zaman orasının yaşayan, güzel sanat sokaklarının olduğu, gastronomi sokağının olduğu, konaklama sokağının olduğu bir alan haline getirmek istiyoruz. Bununla ilgili hem firmalarla hem de zincir otellerle de görüşüyoruz. İnşallah önümüzdeki dönemde teker teker bunları faaliyete geçireceğiz" ifadelerini kullandı.

02 May 2024 - 09:51 DHA Edirne- Gündem

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