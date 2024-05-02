Sürücülerinm kafası karışacak: 4. ışık geliyor

Tüm dünyada kullanılan trafik lambaları genellikle kırmızı, sarı ve yeşil renklerle bilinir. Ancak artık beyaz ışık da bu renklere ekleniyor. Bu değişiklik özellikle elektrikli ve sürücüsüz araçların yaygınlaşmasıyla beraber trafikte daha akıcı bir hareketlilik sağlamayı amaçlıyor.

Beyaz trafik lambası, sürücüsüz araçlar için özel olarak tasarlanmış bir uygulama. Bu renk, otonom araçların trafiğe daha kolay uyum sağlamasını sağlayacak ve hem yayaların hem de diğer sürücülerin güvenliği için önemli bir rol üstlenecek.

Bu değişiklik, trafikteki akışın daha verimli hale gelmesini sağlayarak yüzde 25 oranında rahatlama vaat ediyor. Şu anda ABD’de yapılan araştırmalar ve pilot uygulamalarla bu yeni trafik lambası düzenlemesi test ediliyor. Başarılı sonuçlar alınması durumunda, bu değişiklik diğer ülkelerde de yaygınlaşabilir ve trafikte önemli bir dönüşüm yaşanabilir.