Bursa merkezli 8 ilde suç örgütüne operasyon: 42 gözaltı

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, Bursa merkezli 8 ilde düzenlenen 'Mahzen-36' operasyonunda elebaşılığını Semed Ötünç'ün yaptığı organize suç örgütünün çökertildiğini, 42 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

Bakan Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre; Bursa Yenişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Bursa İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen çalışmalar sonucu, Bursa merkezli İstanbul, Adana, İzmir, Manisa, Bilecik, Muğla ve Kırıkkale’de 'Mahzen-36' operasyonu gerçekleştirildi. Operasyonda elebaşılığını Samed Ötünç'ün yaptığı suç örgütü çökertildi. Samed Ötünç'ün de aralarında bulunduğu 42 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 6 adet ruhsatsız tabanca, 5 adet av tüfeği, muhtelif miktarda uyuşturucu madde ve çok sayıda dijital materyale el konuldu.

Şüphelilerin mağdurları hileyle kandırıp, şiddet uygulayarak uyuşturucu madde vermek suretiyle bağımlı hale getirdikleri, mağdurlara zorla hırsızlık, uyuşturucu madde satıcılığı (torbacılık), konsomatrislik ve fuhuş yaptırdıkları, suç işlemek istemeyen mağdurlara şantaj, cebir ve şiddet yoluyla baskı yaptıkları tespit edildi. 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti', 'cinsel istismar', 'insan ticareti', 'tehdit ve şantaj' suçlarından gözaltına alınan şüphelilerin sorgusu sürüyor.

Bakan Yerlikaya, "Hangi büyüklükte olursa olsun organize suç örgütlerini çökertip, adalete teslim edeceğiz. Şafak sökerken de gün batarken de operasyonlarımız kararlılıkla devam edecek" ifadelerini kullandı.