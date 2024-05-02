- Ekonomi

Bedelli askerlik yapmak isteyen bir kez daha düşünecek: Zam şoku!

ABONE OL Google News Sayfamız

Bedelli askerlik yapacak vatandaşlara zam haberi geldi.

Bedelli askerlik yapmak isteyen bir kez daha düşünecek: Zam şoku! mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Bedelli askerlik yapacaklara Temmuz zammı şoku geldi. Bu yılın başında bedelli askerlik ücreti 182.608 TL olarak belirlenmişti. Ancak Temmuz ayında, yeni memur maaş katsayısıyla birlikte bu miktarın artması bekleniyor.

2011'de yürürlüğe giren bedelli askerlik uygulaması, o dönem için 30 bin TL olarak açıklanmıştı.

Ancak 2014'te bu miktar 18 bin TL'ye düşürülmüştü.

2023 yılında ise bedelli askerlik ücreti, yılın ilk yarısında 104.084,16 TL olarak belirlenmiş, ardından Temmuz ayındaki zam ile 122.351,04 TL'ye yükseltilmişti.

Ancak 2024 yılında, güncel olarak 182.608 TL olarak belirlenen bedelli askerlik ücretine enflasyon zammı eklendi. Enflasyon tahminlerine göre artış yüzde 20.02 olursa, bedelli askerlik isteyen gençlerin ödemesi gereken miktar 219.167 TL'ye yükselecek. Yani, 6 ay içinde bedelli askerlik için ödenecek tutar 36.558 TL artmış olacak.

Bedelli askerlik yapmak isteyen bir kez daha düşünecek: Zam şoku!

Kaynak: Kamu Son Haber

# yüzde, Olacak

02 May 2024 - 04:41 - Ekonomi

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

MOBİL SİTE GÖREVLİSİ

MOBİL SİTE GÖREVLİSİ * Motor ehliyeti bulunan, * Bahçe ve havuz işlerini bilen, * Ortak alan temizliği yapabilecek, * Kalacak ev veriyoruz. * 12 ay iş...

0 242 515 03 21

MUHASEBE BÜROSUNA

 Deneyimli bay/bayan yardımcı Muhasebe Personeli alınacaktır. 

0 532 287 06 36

Algida SMB GRUP DONDURMA

Bünyesinde 12 ay çalıştırılmak üzere ( B+C+D+E ) sınıf ehliyetli SRC ve PSiKOTEKNiK belgesi olan Dağıtıcı Personel aranmaktadır. Maaş+ Prim+ Yemek Kar...

0 554 307 07 48

SAHİBİNDEN KİRALIK DÜKKAN

AVSALLAR’da Termo Petrol Karşısı 110 m2’lik 2 Adet dükkan SAHİBİNDEN KİRALIKTIR. Not: Kurumsal firmalara, restoran ve hamam işletmesi için uygun.

0 507 455 32 55

Al-et ALANYA ENTEGRE ET TESİSLERİ

Şirketimiz bünyesinde çalıştırılmak üzere aşağıdaki niteliklere sahip çalışma arkadaşları aramaktayız. SEKRETER * Tercihen lise mezunu, * Misafirleri...

0 242 515 15 15

AVSALLAR MAHALLESİNDE

 Bulunan Emerald Park Sitesine GÜVENLİK ve KAPICI Personel alınacaktır. 

0 543 628 30 43

HİD TOPTAN MEŞRUBAT GIDA FİRMAMIZA

* Satış Elemanları, * Muhasebe Elemanı, * Şoför (B-C sınıfı ehliyeti olan) Çalışma Arkadaşları arıyoruz. Adres: Şekerhane Mahallesi Yeniveliler Sok. M...

0 542 734 34 71

Moda Plaza Center

 İş yerimize; * Yabancı dil bilen Bay/Bayan Eleman, * Katlamacı, * Mutfak işlerinden anlayan Bayan Eleman aranıyor. 

0 533 222 98 19

TOMBİK TANTUNİ MAHMUTLAR

Birlikte çalışacak Ekip Arkadaşları arıyoruz.

0 555 339 79 79

Seri İlan sayfası için buraya tıklayın.

Ev sahibi ve kiracıları ilgilendiriyor: Kritik davada emsal karar! mask
Ev sahibi ve kiracıları ilgilendiriyor: Kritik davada emsal karar!
LPG'de indirim fırsatı! mask
LPG'de indirim fırsatı!
FED beklenen kararı açıkladı: Bu sefer güldürmedi mask
FED beklenen kararı açıkladı: Bu sefer güldürmedi
Zorunlu trafik sigortasında yeni dönem! mask
Zorunlu trafik sigortasında yeni dönem!
Belediyeye KPSS şartsız personel alınacak: Zabıta, Sekreter, Büro Personeli, başvuruları başlıyor mask
Belediyeye KPSS şartsız personel alınacak: Zabıta, Sekreter, Büro Personeli, başvuruları başlıyor
Uzun vadeli faizsiz TOGG satışları başladı: Almanın şimdi tam zamanı mask
Uzun vadeli faizsiz TOGG satışları başladı: Almanın şimdi tam zamanı
  1. DE
  2. EN
  3. RU
  4. Dim Radyo
  5. Dim Tv

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
Çorum Haber