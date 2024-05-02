Bedelli askerlik yapmak isteyen bir kez daha düşünecek: Zam şoku!

Bedelli askerlik yapacaklara Temmuz zammı şoku geldi. Bu yılın başında bedelli askerlik ücreti 182.608 TL olarak belirlenmişti. Ancak Temmuz ayında, yeni memur maaş katsayısıyla birlikte bu miktarın artması bekleniyor.
2011'de yürürlüğe giren bedelli askerlik uygulaması, o dönem için 30 bin TL olarak açıklanmıştı.
Ancak 2014'te bu miktar 18 bin TL'ye düşürülmüştü.
2023 yılında ise bedelli askerlik ücreti, yılın ilk yarısında 104.084,16 TL olarak belirlenmiş, ardından Temmuz ayındaki zam ile 122.351,04 TL'ye yükseltilmişti.
Ancak 2024 yılında, güncel olarak 182.608 TL olarak belirlenen bedelli askerlik ücretine enflasyon zammı eklendi. Enflasyon tahminlerine göre artış yüzde 20.02 olursa, bedelli askerlik isteyen gençlerin ödemesi gereken miktar 219.167 TL'ye yükselecek. Yani, 6 ay içinde bedelli askerlik için ödenecek tutar 36.558 TL artmış olacak.
Kaynak: Kamu Son Haber
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.