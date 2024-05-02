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Kobra Murat'ın yediği şey sosyal medyayı şok geçirtti!

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Şarkıcı Kobra Murat, YouTube yayınında yediği şeyi açıkladı ve duyanlar inanamadı.

Kobra Murat'ın yediği şey sosyal medyayı şok geçirtti! mask
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Kobra Murat takma ismiyle bilinen Roman şarkıcı Murat Divandiler YouTube yayınına katıldı. Yaptığı açıklamalarla izleyenleri şoke etti.

Ünlü modacı Pınar Kerimoğlu’nun YouTube kanalına konuk olan sanatçı Kobra Murat, ilginç bir anısını paylaşarak herkesi şaşırttı.

Kobra Murat, kendisine verilen lakabın kökenini açıklarken, "Zayıflayınca kendimi tanıyamadım, tanınmak istiyordum nasıl yapabilirim diye düşündüm, girdim odaya dikiş makinasında kendime peruk diktim, taktım kafama Kobra Murat böylece ortaya çıkmış oldu” dedi.

Ancak asıl şaşkınlık veren açıklama, Kobra Murat'ın çocukluğuna dair bir anıyı paylaşırken geldi.

Kobra Murat, "Rahmetli babaannem bize küçükken yeni doğmuş bebek kakasını 'Gel buraya sana çikolata vereceğim' deyip yedirdi. O günden sonra hastalık yaşamadım ben. Dedemden ve babaannemden şerbetliyim” şeklinde konuştu.

KİMDİR?

Balat'ta yaşayan ve Kobra Murat takma adıyla tanınan Murat Divandiler, mahallesinin köklü ailesine mensup bir terzi olarak hayatını sürdürüyor. Kobra Murat'ın kökleri, babası, dedesi ve hatta büyük büyükdedesi gibi uzun bir süredir bu mahallede yaşamışlar. Kendi çevresinde oldukça tanınan ve saygı gören bir terzi olan Kobra Murat, mesleğinde ustalığı ile ön plana çıkıyor.

26 yıl önce konfeksiyonda çalışırken tanıştığı Emine ile evlenen Kobra Murat, mutlu bir evlilik sürdürüyor. Oğulları Doğuş ve Yiğithan'ın ardından, ailede bir kız çocuğunun olmasını dört gözle beklemişler ve bu dilekleri altı yıl sonra gerçekleşmişti. 30 Temmuz 2007'de Sergül dünyaya geldi.

Kobra Murat'ın terzilik yeteneklerinin yanı sıra Roman düğünlerinin vazgeçilmez modacısı olmasıyla da tanınır. Aynı zamanda şarkıcılık kariyeriyle de dikkat çeken Murat, sahne performanslarıyla da beğeni topluyor.

Geçtiğimiz günlerde sanatçı Zeynep Bastık'ın doğum gününde sahneye çıkan Kobra Murat aldığı ücret ile de gündeme gelmişti. 30. yaş gününü kutlayan Bastık'ın yaş gününe Roman girişiyle damga vuran Kobra Murat 80 bin TL aldım, ifadelerinde bulunmuştu.

Kaynak: Kamu Son Haber

# Bir, etti, açıklama

02 May 2024 - 04:23 - Magazin

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