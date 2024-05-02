Google'dan ilginç özelliğik: 'Görmek istemiyorum'

Google Fotoğraflar, yapay zekanın nimetlerinden sonuna kadar faydalanarak kullanıcılarına yeni bir özellik sunacak. Artık yüzünü görmek istemediğiniz kişileri gizlemeniz mümkün olacak.

Fotoğraf depolama konusunda piyasadaki en iyi çözümlerden biri olan Google Fotoğraflar, hızlı yedekleme özelliğiyle özellikle birçok iPhone kullanıcısını kendine çekmeyi başarıyor.

Google Fotoğraflar'ın v6.81.0.628906483 sürümünde ise ilginç bir özelliğin tespit edildiği ortaya çıktı.

Google fotoğraflarda bir zamanlar kullanıcılar için değer taşıyan ve zamanla bu görüşlerin değiştiği kişiler daha az görünmeye başlanacak.

Yeni özellik sayesinde, görmek istemediğiniz bir kişiyi seçerek "Yüzü anılarda gizle" seçeneğine tıklamanız yeterli olacak. Bu seçenek sayesinde gizlediğiniz kişi, anılar kısmında size gösterilmeyecek, ancak fotoğraf arşivinizde hala bulunacak.

Böylece, kişinin tamamen kaybolması yerine, daha az gösterilmesini sağlayabileceksiniz. Google, bu özelliği şu anda test ettiği için ne zaman tüm kullanıcılara sunulacağı henüz net değil, ancak kısa süre içinde kullanıma açılması bekleniyor.

Kaynak: Kamu Son Haber