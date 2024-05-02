Ev sahibi ve kiracıları ilgilendiriyor: Kritik davada emsal karar!

İstanbul'da yaşanan bir mülk uyuşmazlığı, kiracı ve ev sahibi arasındaki anlaşmazlığın yeni bir boyut kazanmasına neden oldu. Kiralık dükkan sahibi ile kiracı arasında imzalanan sözleşmede kiracının mülkü üçüncü bir tarafa alt kiraya vermemesi konusunda açık bir madde bulunuyordu. Ancak kiracı bu maddenin hükümlerine aykırı hareket ederek dükkanı başka birine kiralamaya kalkıştı. Bu durum mülk sahibinin dükkanını başkasına kiraya verilmesini istememesiyle çatıştı ve taraflar arasında bir uyuşmazlık ortaya çıktı.

Kiracının, dükkanın anahtarını iade etmeksizin eşyalarını terk etmesi üzerine mülk sahibi yasal yollara başvurdu ve icra takibi işlemini başlattı. İcra takibine itiraz edilmemesi sonucunda mahkeme, konu hakkında önemli bir karar verdi. Avukat Gizem Gonce, müvekkili olan dükkan sahibinin, kiracı ile yapılan kira sözleşmesine alt kiraya verme ve devir yasağı maddelerini eklediğini belirtti. Gonce, kiracının sözleşme şartlarına uymayarak dükkanı devretmeye çalıştığını ve anahtar teslimi yapmadan bazı eşyaları dükkan içerisinde bıraktığını ifade etti.

KİRACIYA İCRA

Yüksek Mahkeme, kiracının taşınmazın anahtarını iade etmemesi durumunda kira sözleşmesinin devam ettiğine ve kiracının kira bedelini ödemeye devam etmesi gerektiğine dair kararlar verdiği için, kiracı ve kefilin aleyhine devam eden kira bedelleri için icra işlemi başlatıldı.

Kiracı ve kefil, yasal olarak tanınan otuz günlük süre zarfında icra işlemine itiraz etmedi ve kira ödemelerini de gerçekleştirmedi. Bunun üzerine İstanbul İcra Hukuk Mahkemesi'nde tahliye talebiyle dava açıldı. Davalı kiracı, duruşmada anahtar teslimi yapmadığını, az miktarda eşyası olduğunu, dükkanı kullanmadığını ve kira ödemesi yapmakla yükümlü olmadığını savunarak davanın reddedilmesini istedi. Ancak, mahkeme, kiracının anahtar teslimi yapmaması ve daha önce gönderilen ihtarnameye herhangi bir yanıt verilmemesi nedeniyle, kiracı ve kefilin icra takibine itiraz etmemesi sebebiyle ilk duruşmada tahliye kararı verdi.

Burada dikkate alınması gereken önemli nokta, kiracının anahtar teslimi yapmamış olması ve eşyalarını dükkanından almış olsa bile kira borçlarından sorumlu olmasıdır. Ayrıca mahkeme tarafından tahliye kararı verilmeden mülk sahibinin kiralanan mülke girerek anahtarı değiştirmesi, konut dokunulmazlığını ihlal etme suçunu teşkil etmektedir.

Kaynak: Kamu Son Haber