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Uzman isimden o il için kritik uyarıyı verdi: "Bu daha hiçbir şey..."

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Deprem bilimci Prof. Dr. Naci Görür, başka bir il daha işaret ederek 7 ve üzeri büyüklükte bir depremin beklendiğine dikkat çekti.

Uzman isimden o il için kritik uyarıyı verdi: "Bu daha hiçbir şey..." mask
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Türkiye'nin deprem konusunda en önemli uzmanları arasında yer alan İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi ve yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür katıldığı "Manisa Depreme Hazır mı?" panelinde çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Görür, Manisa'daki fay hatlarının dağ kenarları, yamaçları ve ova içlerine doğru yayılım gösterdiğine belirterek kentin horst ve graben arazi özelliklerine sahip olduğuna dikkat çekti.

Manisa şehrinin çöktün olarak tanımlanan bir arazi ve aktif fay hattının üzerine kurulduğuna dikkat çeken Görür "Bu canlı faylar, 7 ve üzeri büyüklükte deprem üretme potansiyeline sahip. Tektonik yapının içinde yaşıyorsunuz ve bu tektonik yapıda depremler mutlaka olur. Bugün olmazsa yarın olur, yarın olmazsa öbür gün olur. Dolaysıyla kalkıp bizim burada deprem olacak mı? Ne zaman olacak? Nasıl olacak? Bunları konuşmanın hiç anlamı yok. Bu bölge er geç depremle sınanacaktır." ifadelerini kullandı.

Manisa'nın dirençli bir kent haline getirilmesi için harekete geçilmesi gerektiğni vurgulayan Görür "Manisa'nın mülk sahipleri, yaşayan insanları, buranın sahipleri sizsiniz. Kendi iradenizi kullanın mülkünüze sahip çıkın. Siyasetle asla uğraşmayın. Ama kim gelirse gelsin, Manisa'mızı dirençli bir kent haline getirin. Manisa depreme dirençli hale getirilebilir mi? Elbette getirilebilir. Manisa depreme dirençli kent hale gelirse büyük bir depremden minimum etkilenir." dedi.

Depremin yıkıcılığın azaltılabileceğini vurgulayan Görür "Deprem dünyanın nabız atışlarıdır. Deprem olmazsa dünya ölür. Deprem dünyanın yaşadığını gösterir. Ama biz depremin kucağına oturur, gerekli önlemleri almazsak öldürür bizi. İş bu kadar açık. Dirençli bir Manisa için, dirençli kentler için bölgeyi çok iyi bilmeliyiz. Topografyasını bilmeliyiz, jeoloji ve zeminini bilmeliyiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Kamu Son Haber

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02 May 2024 - 03:48 - Gündem

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