LPG'de indirim fırsatı!

Akaryakıt fiyatlarındaki sürekli artışlarla gündeme gelen zamlara indirim haberi geldi.

Otogaz fiyatlarına yarından geçerli olmak üzere indirim geliyor.

Kaynaklardan edinilen bilgiye göre, LPG'nin litre fiyatında yarından itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 64 kuruşluk bir indirim yapılacak.

Bu indirimin ardından LPG'nin litre fiyatı, İstanbul'da yaklaşık olarak 20,83 TL'ye, Ankara'da 20,73 TL'ye, İzmir'de ise 20,37 TL'ye gerileyecek.

Ancak LPG fiyatları, bayiler ve iller arasında belirgin farklılıklar göstermeyi sürdürüyor. Diğer taraftan, benzin ve motorin fiyatlarında ise herhangi bir değişiklik öngörülmüyor.

1 Mayıs Çarşamba günü itibariyle güncel akaryakıt fiyatları...

Kaynak: Kamu Son Haber