FED beklenen kararı açıkladı: Bu sefer güldürmedi

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikasını belirleyen Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC), politika faizinde beklentilere göre hareket ederek faizi yüzde 5,25-5,50 seviyesinde tuttu.
Açıklanan metinde "Enflasyon yüzde 2 hedefine doğru sürdürülebilir halde hareket edinceye dek faiz indirimi yapılmayacak. Haziran ayı ile birlikte bilanço küçültmenin yavaşlamasını planlıyoruz.
Hazine kağıdı varlıklarını aylık 60 milyar dolardan 25 milyar dolara indireceğiz. Mortgage destekli menkul kıymetlerin azaltımı ise 35 milyar dolar olarak sürecek" ifadeleri yer aldı.
Kaynak: Kamu Son Haber
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.