Şimşek başkent yolcusu

TRENDYOL Süper Lig'in 35. haftasında Ankaragücü ile oynayacağı müsabakanın hazırlıklarını sürdüren Corendon Alanyaspor, dün tesislerinde yaptığı antrenmanla çalışmalarına devam etti. Teknik Direktör Fatih Tekke yönetiminde kritik maçın taktik provasını yapan turuncu yeşillilerin hırslı görüntüsü deneyimli teknik adamı mutlu ederken, oyuncuların da neşeli halleri motivasyonu arttırdı. Corendon Alanyaspor, bugün yapılacak antrenmanın ardından Ankara'ya giderek kampa girecek. Ligde üst üste aldığı galibiyetlerle Avrupa umudu yeşeren temsilcimiz, Ankaragücü engelini de aşarak yükselişini sürdürmek istiyor. Cemali AYDINOĞLU

Kaynak: Spor SERVİSİ