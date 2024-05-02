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Şimşek başkent yolcusu

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Corendon Alanyaspor, haftanın açılış maçında yarın Ankaragücü ile deplasmanda oynayacağı kritik mücadele için bugün Başkent Ankara'ya giderek kampa girecek

Şimşek başkent yolcusu mask
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TRENDYOL Süper Lig'in 35. haftasında Ankaragücü ile oynayacağı müsabakanın hazırlıklarını sürdüren Corendon Alanyaspor, dün tesislerinde yaptığı antrenmanla çalışmalarına devam etti. Teknik Direktör Fatih Tekke yönetiminde kritik maçın taktik provasını yapan turuncu yeşillilerin hırslı görüntüsü deneyimli teknik adamı mutlu ederken, oyuncuların da neşeli halleri motivasyonu arttırdı. Corendon Alanyaspor, bugün yapılacak antrenmanın ardından Ankara'ya giderek kampa girecek. Ligde üst üste aldığı galibiyetlerle Avrupa umudu yeşeren temsilcimiz, Ankaragücü engelini de aşarak yükselişini sürdürmek istiyor. Cemali AYDINOĞLU

Kaynak: Spor SERVİSİ

# ankara, etti, fatih

02 May 2024 - 03:13 - Spor

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