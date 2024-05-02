2 aylık trafik denetimlerinde 42 milyon lira ceza kesildi

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Alanya'da 7 Mart-30 Nisan tarihleri arasında emniyet ve jandarma ekiplerince gerçekleşen trafik kontrollerinde 86 bin 305 araç ve 22 bin 720 motosiklet denetlendi. Çalışmalarda, 675 araç ve 444 motosiklet trafikten men edildi, 11 bin 819 sürücüye, ceza yazıldı, 360 sürücünün ehliyetine el konuldu. Jandarma ve emniyet bölgelerinde belirtiler tarihler arasındaki denetimlerde, sürücülere toplam 42 milyon 468 bin 437 lira cezai işlem uygulandı. (Haber MERKEZİ)
Kaynak: Haber Merkezi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.