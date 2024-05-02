- Asayiş

2 aylık trafik denetimlerinde 42 milyon lira ceza kesildi

ABONE OL Google News Sayfamız

ALANYA Kaymakamlığı, polis ve jandarmanın trafik denetimlerinde 42 milyon 468 bin 437 lira cezai işlem uygulandığını bildirdi.

2 aylık trafik denetimlerinde 42 milyon lira ceza kesildi mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Alanya'da 7 Mart-30 Nisan tarihleri arasında emniyet ve jandarma ekiplerince gerçekleşen trafik kontrollerinde 86 bin 305 araç ve 22 bin 720 motosiklet denetlendi. Çalışmalarda, 675 araç ve 444 motosiklet trafikten men edildi, 11 bin 819 sürücüye, ceza yazıldı, 360 sürücünün ehliyetine el konuldu. Jandarma ve emniyet bölgelerinde belirtiler tarihler arasındaki denetimlerde, sürücülere toplam 42 milyon 468 bin 437 lira cezai işlem uygulandı. (Haber MERKEZİ)

Kaynak: Haber Merkezi

# Alanya, Mart, araç, Jandarma, ceza

02 May 2024 - 03:11 - Asayiş

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

MOBİL SİTE GÖREVLİSİ

MOBİL SİTE GÖREVLİSİ * Motor ehliyeti bulunan, * Bahçe ve havuz işlerini bilen, * Ortak alan temizliği yapabilecek, * Kalacak ev veriyoruz. * 12 ay iş...

0 242 515 03 21

MUHASEBE BÜROSUNA

 Deneyimli bay/bayan yardımcı Muhasebe Personeli alınacaktır. 

0 532 287 06 36

Algida SMB GRUP DONDURMA

Bünyesinde 12 ay çalıştırılmak üzere ( B+C+D+E ) sınıf ehliyetli SRC ve PSiKOTEKNiK belgesi olan Dağıtıcı Personel aranmaktadır. Maaş+ Prim+ Yemek Kar...

0 554 307 07 48

SAHİBİNDEN KİRALIK DÜKKAN

AVSALLAR’da Termo Petrol Karşısı 110 m2’lik 2 Adet dükkan SAHİBİNDEN KİRALIKTIR. Not: Kurumsal firmalara, restoran ve hamam işletmesi için uygun.

0 507 455 32 55

Al-et ALANYA ENTEGRE ET TESİSLERİ

Şirketimiz bünyesinde çalıştırılmak üzere aşağıdaki niteliklere sahip çalışma arkadaşları aramaktayız. SEKRETER * Tercihen lise mezunu, * Misafirleri...

0 242 515 15 15

AVSALLAR MAHALLESİNDE

 Bulunan Emerald Park Sitesine GÜVENLİK ve KAPICI Personel alınacaktır. 

0 543 628 30 43

HİD TOPTAN MEŞRUBAT GIDA FİRMAMIZA

* Satış Elemanları, * Muhasebe Elemanı, * Şoför (B-C sınıfı ehliyeti olan) Çalışma Arkadaşları arıyoruz. Adres: Şekerhane Mahallesi Yeniveliler Sok. M...

0 542 734 34 71

Moda Plaza Center

 İş yerimize; * Yabancı dil bilen Bay/Bayan Eleman, * Katlamacı, * Mutfak işlerinden anlayan Bayan Eleman aranıyor. 

0 533 222 98 19

TOMBİK TANTUNİ MAHMUTLAR

Birlikte çalışacak Ekip Arkadaşları arıyoruz.

0 555 339 79 79

Seri İlan sayfası için buraya tıklayın.

2 aylık trafik denetimlerinde 42 milyon lira ceza kesildi mask
2 aylık trafik denetimlerinde 42 milyon lira ceza kesildi
Bıçakla yaraladığı kişi tarafından tabancayla vuruldu mask
Bıçakla yaraladığı kişi tarafından tabancayla vuruldu
Elektrik direğinden düşen işçi feci şekilde can verdi mask
Elektrik direğinden düşen işçi feci şekilde can verdi
İnşaatta korkunç kaza! Demirler işçilerin üstüne düştü mask
İnşaatta korkunç kaza! Demirler işçilerin üstüne düştü
Evinde fenalaşan zihinsel engelli genç hayatını kaybetti mask
Evinde fenalaşan zihinsel engelli genç hayatını kaybetti
Korkunç kaza! Otomobil, bebek arabasına çarptı mask
Korkunç kaza! Otomobil, bebek arabasına çarptı
  1. DE
  2. EN
  3. RU
  4. Dim Radyo
  5. Dim Tv

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
Çorum Haber