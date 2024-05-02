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Alanya'da deniz çöpleri izleniyor

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MAVİ Bayrak Yerel Sorumlusu olan Alanya Belediyesi, Avrupa Çevre Ajansı’nın projesi kapsamında, Deniz Çöpleri İzleme Programı’nı Galip Dere Halk Plajı’nda uygulamaya devam ediyor.

Alanya'da deniz çöpleri izleniyor mask
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Buna göre, yılda 4 kez 4 mevsimi temsilen aynı plajda, konumda ve koordinat aralıklarında izleme ile temizlik çalışması yapılıyor. Toplanan atıkların 200’ün üzerindeki çeşitte kategorizasyonu ve sayımı ile mümkün olan yerlerde ağırlık ölçümü yapıldığı belirtildi. Raporlamaların Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) tarafından Blue Flag Turkey Grup adıyla Avrupa Çevre Ajansı veri sistemine işlendiği kaydedildi.

Alanya'da deniz çöpleri izleniyor

FARKINDALIK YARATMAK AMAÇLANIYOR

Galip Dere Halk Plajı’ndaki farkındalık çalışmasına, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Alanya’daki 34 eko-okul arasında yer alan Gönül Kemal Reisoğlu İlkokulu’nun öğrencileri katıldı. Yapılan çalışmayla, deniz çöpü konusunda yerel düzeyde daha fazla farkındalık yaratılması amaçlanıyor. Ayrıca Türkiye Çevre Eğitim Vakfı'nın, Mavi Bayrak kriterleri gereği gerçekleştirdiği kıyı temizlik kampanyalarının niteliği arttırılıyor ve kıyılardaki deniz çöplerinin durumu hakkında gerçek veriye dayalı bilgi oluşturuluyor.(Alanya Belediyesi/BÜLTEN)

Kaynak: Alanya Belediyesi

# türkiye, Yer, sahil, eğitim

02 May 2024 - 03:08 - Gündem

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