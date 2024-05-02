- Turizm

Koltuk kapasitesini 1.3 milyona çıkardı

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SUNEXPRESS, 2024 yılında Birleşik Krallık için kapasitesini yaklaşık iki katına çıkardığını açıkladı. Birleşik Krallık’ta bu yaz koltuk kapasitesini bir önceki yıla kıyasla yüzde 87’lik bir artışla 1,3 milyona yükselten hava yolu, gelecek yıl da bu pazarda büyümesini sürdürmeyi planlıyor.

Koltuk kapasitesini 1.3 milyona çıkardı mask
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2024 yazında Birleşik Krallık operasyonlarına Londra Stansted ve Leeds Bradford havalimanlarını ekleyerek uçuş noktalarını 7’den 9’a çıkaran SunExpress, ayrıca Türk Rivierası ve Anadolu hattında pek çok noktada frekans artışı sağlayarak yolcularına daha fazla seçenek sunuyor. Bu yaz, Birleşik Krallık’taki 9 havalimanından haftada 136 uçuş gerçekleştirmeyi planlayan SunExpress’in Birleşik Krallık- Türkiye arasındaki 5 yeni rotası ise şöyle: Londra Stansted- Adana, Londra Stansted- Antalya, Londra Stansted- Gaziantep, Edinburgh-Dalaman ve Leeds Bradford-Antalya.

Deniz ve güneş seyahatlerinin yanı sıra kültür, spor, gastronomi ve kış turizmi de dahil olmak üzere pek çok seyahat türünde Türkiye turizmini destekleyen ve turizm sezonunu tüm yıla genişletmeyi amaçlayan SunExpress, 2024-2025 kış sezonu için Londra Stansted ve Manchester’dan haftada 4 ek uçuşla Birleşik Krallık seferlerini artırıyor.

Bu yaz 2023 yılına kıyasla filosuna 11 yeni uçak ekleyen SunExpress, 77 uçakla faaliyet gösterecek. Bununla birlikte SunExpress, filosunu 2035 yılına kadar iki katından fazla büyüterek 166 uçağa çıkarmayı planlıyor. 2024 yılında 35 ülkede 68 destinasyonda toplamda 200 noktaya uçuş düzenleyen hava yolu, Almanya-Avusturya-İsviçre ile Türk Rivierası ve Anadolu arasındaki uçuşlarda lider hava yolu olarak konumunu sürdürüyor.
(TurizmSunExpress)

Kaynak: TurizmSunExpress

# Adana, türkiye, kültür, Hava, Antalya, Gaziantep

02 May 2024 - 02:38 - Turizm

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