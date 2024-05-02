- Turizm

Türkiye İspanya ve İtalya’dan daha pahalı

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İNGİLTERE’DE "Which?" tarafından yaz tatillerinin maliyeti üzerine yapılan bir araştırmaya göre, Türkiye, İspanya ve İtalya’dan daha pahalı bir destinasyon oldu.

Türkiye İspanya ve İtalya’dan daha pahalı mask
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15 ülkeden 4 bin 500 paket tur arasında yapılan araştırmaya göre, pahalı olarak kabul edilen İspanya’nın Costa Brava ve İtalya’nın Amalfi bölgelerinde Bulgaristan ve Türkiye’den daha ucuz paket tur fiyatları bulmak mümkün. Ağustos ayı başında uçak bileti ve transfer dahil en ucuz paket tur, 847 sterlin ile Yunan adası Kalimnos’a satıldı. Araştırmada, ilk 10 ucuz paket tur arasında Türkiye ve Portekiz’den hiçbir destinasyonun olmaması ise dikkat çekti. (Turizm GÜNCEL)

Kaynak: Turizm GÜNCEL

# türkiye

02 May 2024 - 02:36 - Turizm

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