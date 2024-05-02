Türkiye İspanya ve İtalya’dan daha pahalı

15 ülkeden 4 bin 500 paket tur arasında yapılan araştırmaya göre, pahalı olarak kabul edilen İspanya’nın Costa Brava ve İtalya’nın Amalfi bölgelerinde Bulgaristan ve Türkiye’den daha ucuz paket tur fiyatları bulmak mümkün. Ağustos ayı başında uçak bileti ve transfer dahil en ucuz paket tur, 847 sterlin ile Yunan adası Kalimnos’a satıldı. Araştırmada, ilk 10 ucuz paket tur arasında Türkiye ve Portekiz’den hiçbir destinasyonun olmaması ise dikkat çekti. (Turizm GÜNCEL)
Kaynak: Turizm GÜNCEL
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.