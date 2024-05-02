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'Booking'i biz değil TÜRSAB yasaklattı'

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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Booking.com'un Türkiye'deki faaliyetlerinin engellendiği ile ilgili iddialara yanıt verdi

'Booking'i biz değil TÜRSAB yasaklattı' mask
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BOOKİNG.COM'UN Türkiye'deki faaliyetlerinin Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından engellendiği şeklindeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirten Mehmet Nuri Ersoy, "Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği tarafından vergi ödemediği ve haksız rekabet oluşturduğu gerekçesiyle Booking.com hakkında 2015 yılında bir dava açıldı. 2017 yılında mahkeme ihtiyati tedbir kararı aldı ve davaya ilişkin karar 2019 yılında çıktı. Mahkeme, 'Haksız rekabet var' kararıyla birlikte Booking.com'un 500 bin lira teminat yatırması karşılığında ihtiyati tedbirin kaldırılmasına karar verdi. Kararda şirketin vergi ödemediği ve iş yeri açmak için gerekli izinleri almadığı belirtilirken dijital ve sabit iş yeri açma yoluyla faaliyette bulunarak idari ve hukuki denetimlerden kaçındığı ifade edildi. Bu yollarla denetlenmelerini engellediğine dikkat çekildi" dedi.


Mahkemenin kararında Booking.com'a "Türkiye'deki vergi mevzuatlarına, ticari kanunlara ve tüketici kanunlarına uyumlu bir şekilde çalışmayı kabul ediyorsanız çalışabilirsiniz. Aksi takdirde faaliyet de gösteremezsiniz" dendiğini kaydeden Ersoy şunları söyledi: "Sonuçta bakanlık tarafından yapılmış bir engelleme yok. Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği tarafından 2015 yılında açılmış bir dava, kesinleşmiş bir mahkeme kararı var. Aynı bu şekilde mahkeme sonucuna uygun olarak, Türk vergi mevzuatı ve kanunlarına ve tüketici kanunlarına uyumlu şekilde çalışmayı kabul eden onlarca yabancı menşeili global rezervasyon motoru ülkemizde faaliyet de gösterebilmektedir." (Turizm GÜNCEL)

Kaynak: Turizm GÜNCEL

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02 May 2024 - 02:35 - Turizm

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