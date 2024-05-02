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Türkiye'nin turizm pazarı değişiyor

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Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2024 yılının mart ayına ve ilk üç aylık dönemine ait turizm verilerini açıkladı. Avrupa pazarlarında yükseliş kaydedilse de BDT ülkelerinden gelen turist sayısında düşüş yaşandı

Türkiye'nin turizm pazarı değişiyor mask
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KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre, ocak- mart arasındaki 3 aylık dönemde Türkiye’ye gelen ziyaretçi sayısı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 16,68 oranında artarak 9 milyon 67 bin oldu. Bu dönemde ülkeye gelenlerin 2 milyon 24 binini yurt dışında yaşayan Türkler, 7 milyon 42 binini ise yabancı ziyaretçiler oluşturdu.

AVRUPA PAZARLARI YÜKSELİYOR

İlk 3 aylık dönemde, Avrupa-OECD ülkelerinden 2023 yılının aynı dönemine göre yüzde 30,21 artışla toplamda 2 milyon 67 bin ziyaretçi geldi. Bu dönemde yüzde 36,29 artışla 688 bin ziyaretçi gönderen Almanya, Türkiye’ye en çok ziyaretçi gönderen ikinci ülke oldu. İlk çeyrekte Avrupa'nın önde gelen diğer pazarları Avusturya’dan yüzde 19,87 artışla 60 bin kişi gelirken, Belçika’dan yüzde 18,85 artışla 68 bin, Fransa’dan yüzde 12,13 artışla 145 bin, Hollanda’dan yüzde 17,44 artışla 121 bin, İngiltere’den yüzde 31,66 artışla 328 bin, İtalya’dan yüzde 34,89 artışla 96 bin, Polonya’dan yüzde 37,18 artışla 69 bin ve Yunanistan’dan yüzde 28,38 artışla 168 bin ziyaretçi geldi.

BDT VE RUSYA’DA DÜŞÜŞ

Bu dönemde BDT ülkelerinden gelen ziyaretçi sayısı yüzde 0,21 düşerek 1 milyon 695 bin oldu. İlk 3 ayda yüzde 11,72 düşüşle 682 bin ziyaretçi gönderen Rusya ise Türkiye’ye en çok ziyaretçi gönderen ülkeler arasında üçüncü sıraya gelirlerken Ukrayna’dan yüzde 7,32 artışla 135 bin ziyaretçi geldi. Ayrıca ilk üç aylık dönemde 2023’ün aynı dönemine göre ABD’den yüzde 18,70 artışla 169 bin, Japonya’dan yüzde 101,67 artışla 24 bin, Güney Kore’den yüzde 23,15 artışla 42 bin, Çin’den yüzde 148,18 artışla 77 bin ziyaretçi geldi.

KÖRFEZ ÜLKELERİ VE İSRAİL’DE DÜŞÜŞ SÜRÜYOR

İlk 3 ayda Bahreyn’den yüzde 14,31 düşüşle 14 bin, Birleşik Arap Emirlikleri’nden (BAE) yüzde 1,84 düşüşle 11 bin, Irak’tan yüzde 16,99 düşüşle 172 bin, Katar’dan yüzde 26,77 düşüşle 7 bin, Kuveyt’ten yüzde 30,46 düşüşle 48 bin, 237 bin, Ürdün’den yüzde 21,48 düşüşle 40 bin ve Yemen’den yüzde 9,84 düşüşle 5 bin ziyaretçi geldi. Bu dönemde yüzde 747 bin ziyaretçi gönderen İran’da yüzde 58,45, 95 bin ziyaretçi gönderen Suudi Arabistan’da ise yüzde 18,26 ve 44 bin ziyaretçi gönderen Lübnan’da yüzde 11,51 artış kaydedilirken İsrail’den gelen ziyaretçi sayısı yüzde 90,19 oranında düşerek 11 bin oldu. (Turizm GÜNCEL)

Kaynak: Turizm GÜNCEL

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02 May 2024 - 01:59 - Turizm

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