20 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

11 Nisan'da meydana gelen kazada sürücü kursu eğitmeni Aysu Öncel (29) yönetimindeki kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarparak takla attı. Kazada sürücü Öncel olay yerinde hayatını kaybederken, araçta bulunan C.A. ve M.Y. hafif Tuğçe Aydın ise ağır yaralandı.
20 GÜN SONRA ACI HABER
Yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Tuğçe Aydın, 20 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti. Aydın'ın acı haberiyle aile büyük üzüntü yaşadı.
Kaynak: DHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.