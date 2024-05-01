Araç sahiplerine müjde! Bir indirim daha geliyor

Sektör kaynaklarından akaryakıta bir indirim müjdesi daha geldi. Motorine gelen indirimin ardından bir indirimin de yarından itibaren tabelaya yansıması bekleniyor. Bu kez otogaz / LPG litre fiyatına gelmesi gelecek. Sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre otogazın litre fiyatına yarın geceden itibaren 1 lira 64 kuruşluk bir indirim gelmesi bekleniyor

Kaynak: Haber Merkezi