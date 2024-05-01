Başkentte şiddetli yağış! Yollar çöktü...

Ankara'nın Sincan ilçesine bağlı Tandoğan Mahallesi’nde bulunan Yaşar Kemal Caddesi, sağanak nedeniyle göle döndü. Otomobiliyle ilerlediği sırada su birikintisini fark edemeyen Mesut Yılmaz (30), aracının bozulmasıyla mahsur kaldı. Aracının içi su almaya başlayınca Yılmaz, camından çıktığı otomobilinin tavanında yardım bekledi. Kendi imkanları ile oradan kurtulmaya çalışan Yılmaz, dengesini kaybederek suya düştü. Yılmaz, daha sonra su birikintisinin içinden çıkarak çevredekilerin de yardımıyla kurulandı. Mesut Yılmaz yaşadıklarını anlatarak, "Arabamla yolun ortasına kadar geldim. Ondan sonra motora su girdi, tamamen çalışmadı araba. Burada 15- 20 dakika bekledim. Arabanın içi su doldu. Ondan sonra camı açtım, zar zor tavana çıktım tavanda bekledim 10- 15 dakika. Ondan sonra belediye arabası geldi. Kendiliğimden ineyim derken suya düştüm. Ben fark edemedim, göl olacağını bilemedim. Burada da altyapı yokmuş. Şu an çok şükür iyiyim" dedi.
EV VE İŞ YERLERİNİ SU BASTI
Sağanağın arttığı kentte Çankaya, Sincan ve Mamak ilçesinde bulunan bazı ev ve iş yerlerini su bastı. İş yerleri ve evlerde bulunan eşyalar su baskınları nedeniyle kullanılamaz hale geldi. Mağdur olduklarını belirten vatandaşlar, yetkililerden yardım istedi.
Kaynak: DHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.