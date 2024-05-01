Korkunç kaza! İki araç kafa kafaya çarpıştı

Bayram Demiray yönetimindeki hafif ticari araç ile Yunus Can kontrolündeki minibüs, kafa kafaya çarpıştı. Çevredekileri ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalesini yaptığı araç sürücüleri ile 6 yaşındaki Çınar Demiray, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
1 ÖLÜ; 2 YARALI
Durumu ağır olan yaralılardan Bayram Demiray, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Tedavisi devam eden yaralılardan Çınar Demiray'ın hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Jandarma, kaza ile ilgili soruşturma başlattı.
Kaynak: DHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.