Vinç yerinden koptu; işçiler metrelerce yükselikten düştü

İddiaya göre, vince binerek fabrika çatısını sökmeye çalışan Necati Er ile Bakır Karataş bir süre sonra çalıştıkları vincin kaynak yerinden kopması sonucu 10 metre yükseklikten beton zemine düştü. Sağlık görevlileri yaptıkları kontrolde Necati Er'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenirken, ağır yaralanan Bakır Karataş ise hastaneye kaldırıldı. Jandarma, olayla ilgili inceleme başlattı. (DHA)

Kaynak: DHA