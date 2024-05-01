01 May 2024 - 22:11- Gündem G:

Feci olay! Nehre düşen kişi kayboldu

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Adana'da kimliği belirsiz bir kişi Seyhan Nehri'ne düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine arama çalışması başlatıldı.

Feci olay! Nehre düşen kişi kayboldu
Feci olay! Nehre düşen kişi kayboldu
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Adana'da Seyhan Nehri'ne düşen kişi kayboldu.

Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Gençlik Köprüsü'nden Seyhan Nehri'ne bir kişinin düştüğünü gören çevredekiler polise haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine Sualtı Grup Amirliğine bağlı ekiplerle sağlık görevlileri sevk edildi.

Ekipler, nehirde kaybolan kimliği belirsiz kişinin bulunması için arama çalışması başlattı.

Kaynak: AA

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01 May 2024 - 22:11 AA Adana- Gündem

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