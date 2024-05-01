Feci olay! Nehre düşen kişi kayboldu

Adana'da Seyhan Nehri'ne düşen kişi kayboldu.
Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Gençlik Köprüsü'nden Seyhan Nehri'ne bir kişinin düştüğünü gören çevredekiler polise haber verdi.
İhbar üzerine olay yerine Sualtı Grup Amirliğine bağlı ekiplerle sağlık görevlileri sevk edildi.
Ekipler, nehirde kaybolan kimliği belirsiz kişinin bulunması için arama çalışması başlattı.
Kaynak: AA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.