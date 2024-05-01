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Sel felaketinde 179 kişi hayatını kaybetti

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Kenya'da şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 179'a yükseldi.

Sel felaketinde 179 kişi hayatını kaybetti mask
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Kenya'da etkisini artıran şiddetli yağışların sebep olduğu sel felaketinde Kenya Hükümet Sözcüsü Isaac Mwaura yaptığı açıklamaya göre, son 24 saatte 10 kişinin hayatını kaybettiği, toplam can kaybının ise 179 olduğu belirtildi.

90 KİŞİ KAYIP

Selde yaralanan 125 kişinin tedavi gördüğünü söyleyen Mwaura, 90 kişinin ise kayıp durumda olduğunu ifade etti. Ayrıca 195 bin 11 kişinin evini terk etmek zorunda kaldığını, sel nedeniyle yerinden edilenlerin için barınma merkezleri kurulduğunu söyledi. 

Kaynak: Haber Merkezi

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01 May 2024 - 21:59 - Dünya

Mahreç  Haber Merkezi

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