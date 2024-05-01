Sel felaketinde 179 kişi hayatını kaybetti

Kenya'da etkisini artıran şiddetli yağışların sebep olduğu sel felaketinde Kenya Hükümet Sözcüsü Isaac Mwaura yaptığı açıklamaya göre, son 24 saatte 10 kişinin hayatını kaybettiği, toplam can kaybının ise 179 olduğu belirtildi.
90 KİŞİ KAYIP
Selde yaralanan 125 kişinin tedavi gördüğünü söyleyen Mwaura, 90 kişinin ise kayıp durumda olduğunu ifade etti. Ayrıca 195 bin 11 kişinin evini terk etmek zorunda kaldığını, sel nedeniyle yerinden edilenlerin için barınma merkezleri kurulduğunu söyledi.
Kaynak: Haber Merkezi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.