01 May 2024 - 21:59- Gündem G:

Nevşehir'e şehit ateşi düştü

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Pençe- Kilit Harekat Bölgesi'nde görev sırasında yıldırım isabet eden Piyade Uzman Çavuş Sait Toktaş’ın (27) memleketi Nevşehir’e şehit ateşi düştü.

Nevşehir'e şehit ateşi düştü mask
Nevşehir'e şehit ateşi düştü
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Irak'ın kuzeyinde Pençe- Kilit Harekat Bölgesi'nde görevli Piyade Uzman Çavuş Sait Toktaş'ın üzerine, görev yaptığı sırada yıldırım düştü. Toktaş, tüm müdahalelere rağmen şehit oldu.

Şehit Toktaş'ın acı haberi Nevşehir Valisi Ali Fidan ile İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Bahattin Murat Yakın tarafından ailesine verildi. Toktaş ailesinin evinin balkonuna Türk bayrağı asıldı. Şehit Toktaş'ın 5 yıldır görev yaptığı, bekar ve bir kız kardeşinin olduğu öğrenildi. Vali Ali Fidan'ın sosyal medya da yayınladığı mesajda, "Pençe Kilit Harekat Bölgesi'nde görevi esnasında yıldırım düşmesi sonucu hemşehrimiz Piyade Uzman Çavuş Sait Toktaş şehit olmuştur. Kahraman şehidimiz Sait Toktaş’a Allah’tan rahmet; kederli ailesine, Nevşehirli hemşehrilerimize, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve Aziz Milletimize baş sağlığı ve sabır diliyorum” ifadelerine yer verdi.

Piyade Uzman Çavuş Sait Toktaş, 2 Mayıs Perşembe günü öğle vakti merkez ilçeye bağlı Boğaz köyünde kılınacak cenaze namazının ardından törenle toprağa verilecek. 

Kaynak: DHA

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01 May 2024 - 21:59 - Gündem

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