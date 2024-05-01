01 May 2024 - 21:51- Asayiş G:

Kız arkadaşı için tabancayla gruba ateş açtı

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Çorum'da kız arkadaşının tartıştığını grupla karşılaşınca tabanca ile çevreye rastgele ateş açan B.C.B.’nin (17) silahından çıkan kurşun A.H.Ö.’nün (15) bacağına isabet etti. A.H.Ö. hastaneye kaldırılırken polis şüpheliyi gözaltına aldı.

Kız arkadaşı için tabancayla gruba ateş açtı mask
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İddiaya göre; B.C.B., kız arkadaşının parkta bir grup genç ile tartışma yaşadığını öğrendi. Parka giderken sokakta kız arkadaşının tartıştığı grupla karşılaşan B.C.B., tabancayla çevreye rastgele ateş açtı. Kurşunlardan biri grupta bulunan A.H.Ö.’nün bacağına isabet etti. Yaralıya ilk müdahaleyi çevrede bulunan eczacı yaptı. Ardından olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.  Olayla ilgili çalışma başlatan polis, şüpheliyi suç aletiyle birlikte kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. 

Kaynak: DHA

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01 May 2024 - 21:51 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

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