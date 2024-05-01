Toprak Razgatlıoğlu Alanyaspor'a başarı diledi

Corendon Alanyaspor'un bugün devam eden Ankaragücü mesaisinin ünlü bir ziyaretçisi vardı. Alanya doğumlu olan Milli motosikletçimiz Toprak Razgatlıoğlu, kulübü ziyaret ederek antrenmanı Başkan Hasan Çavuşoğlu ile birlikte izledi. Razgatlıoğlu, antrenmanın ardından futbolcularla bir süre sohbet etti. Daha sonra Başkanı Çavuşoğlu, Milli motosikletçi Razgatlıoğlu’na ziyaretin anısına hediye paketi takdim etti.
Teknik Direktör Fatih Tekke gözetiminde yapılan antrenman ısınma çalışması ile başladı. Ardından 5’e 2 top kapma çalışması yapan takım, antrenmanı taktik çalışmalarıyla tamamladı. Turuncu yeşilli ekip maç hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak. Cemali AYDINOĞLU
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.