- Asayiş

Genç futbolcu hız tutkusunun kurbanı oldu

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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, 140 kilometre hızla 8 metrelik istinat duvarı üzerinden yeşil alana düşen otomobilde yaralanan Darıcaspor U-18 takımı futbolcusu Yunus Emre Savaş (17) kaldırıldığı hastanede yaşam mücadelesini kaybetti.

Genç futbolcu hız tutkusunun kurbanı oldu mask
Genç futbolcu hız tutkusunun kurbanı oldu
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Enes Talha Topçu yönetimindeki yoldaki su birikintisi nedeniyle kontrolden çıkıp, demir korkuluklara çarptı. Otomobil, daha sonra 8 metre yüksekliğindeki istinat duvarının üzerinden yeşil alana düştü. Kazada sürücü Topçu, İbrahim Gürbüz, Bayram Gaymaz, Emir Albayrak ve Yunus Emre Savaş yaralandı. Yaralılar ilk müdahelenin ardından hastaneye sevk edildi.

HIZ SINIRI 50 KİLOMETRE OLAN SOKAKTA 140 KİLOMETRE HIZ YAPILDI

EDS kameralarından otomobilin hız sınırı 50 kilometre olan sokakta 140 kilometre hız yaptığını belirlendi. Kazada yaralanan ve Darıcaspor U-18 takımında futbolcu olduğu öğrenilen Yunus Emre Savaş, kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen bugün hayatını kaybetti. 

Genç futbolcu hız tutkusunun kurbanı oldu

Kaynak: DHA

# Otomobil

01 May 2024 - 21:11 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

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