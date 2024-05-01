Genç futbolcu hız tutkusunun kurbanı oldu

Enes Talha Topçu yönetimindeki yoldaki su birikintisi nedeniyle kontrolden çıkıp, demir korkuluklara çarptı. Otomobil, daha sonra 8 metre yüksekliğindeki istinat duvarının üzerinden yeşil alana düştü. Kazada sürücü Topçu, İbrahim Gürbüz, Bayram Gaymaz, Emir Albayrak ve Yunus Emre Savaş yaralandı. Yaralılar ilk müdahelenin ardından hastaneye sevk edildi.
HIZ SINIRI 50 KİLOMETRE OLAN SOKAKTA 140 KİLOMETRE HIZ YAPILDI
EDS kameralarından otomobilin hız sınırı 50 kilometre olan sokakta 140 kilometre hız yaptığını belirlendi. Kazada yaralanan ve Darıcaspor U-18 takımında futbolcu olduğu öğrenilen Yunus Emre Savaş, kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen bugün hayatını kaybetti.
Kaynak: DHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.