Bahar'ın Umay'ından Afra Saraçoğlu isyanı

Bahar dizisinde Umay karakterini canlandıran Alisa Sezen Sever Afra Saraçoğlu‘na benzetilmesine tepki gösterdi. Sever, 'Lütfen artık benzetmeyin' diyerek takipçilerine seslendi.
Bahar’da Umay karakterini oynayan genç oyuncu Alisa Sezen Sever, kendisinin sıklıkla Yalı Çapkını dizisinin başrolü Afra Saraçoğlu’na benzetildiğini söyledi.
“ÇOK YORULDUM”
Genç oyuncu yaptığı video paylaşımında, “Bazı anlarda, bazı fotoğraflarda evet ben de çok benzetiyorum ama bazı durumlarda da alakamız yok. İki durumda da artık benzetilmekten çok yoruldum. Çok teşekkür ederim ama lütfen artık benzetmeyin beni” ifadelerini kullandı.
Kaynak: CUMHURİYET
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.