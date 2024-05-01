01 May 2024 - 20:29- Magazin G:

Taro Emir Tekin'den flaş sözler! ''Kız tavlamak için piyano çaldım''

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Taro Emir Tekin, katıldığı bir programda özel hayatıyla ilgili bilgiler açıkladı. Oyuncu, “Kız tavlamak için piyano çaldım. Ayrılık acımı da atlatmak için bir şarkı yaptım. Onu da yakında yayınlayacağım” dedi.

Taro Emir Tekin'den flaş sözler! ''Kız tavlamak için piyano çaldım'' mask
Taro Emir Tekin'den flaş sözler! ''Kız tavlamak için piyano çaldım''
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TARO Emir Tekin, İbrahim Selim’in YouTube’da yayınlanan “İbrahim Selim ile Bu Gece” programına katıldı. Oyuncu, zamanında kız tavlamak için piyano çaldığını itiraf ederken “Hatta repertuvarım vardı bunun için” dedi. Rus asıllı sevgilisi Sofia Katc ile geçtiğimiz yıl yollarını ayıran Tekin, “ Bir buçuk yıl duygusal bir yorgunluk yaşadım. Bu süre zarfında bir şarkı yazdım, yakında onu yayınlayacağım. Ayrılığın acısını atlatmama çok yardımcı oldu bu şarkı” açıklamasını da yaptı.

SADAKATSİZ’DEKİ SELÇUK’U ÖZLÜYORUM

Tekin, Kanal D ekranlarına 2020-2022 yıllarında damga vuran “Sadakatsiz” dizisindeki Selçuk karakterini özlediğini belirtti: “6 bölümde yer almam için anlaştık. Seyircinin sevgisiyle 68 bölüm Selçuk’u oynadım. Oynadığım karakteri çok özlüyorum. Benim için çok öğreticiydi. O rol sayesinde daha merhametli ve şefkatli birisi oldum.”

ELEŞTİRİLERİ PEK UMURSAMIYORUM

Oyuncu, “Çocukluğundan beri giyim tarzın böyle miydi?” sosuna şu yanıtı verdi: “Bu kadar değildi. İçime sadık olmayı seven bir adamım. Günümüzde dış katman çok kolay tasarlanabilen bir şey. İçime ne kadar sadık kalabilirsem kendimi o kadar iyi ifade ettiğimi düşünüyorum. Tabii ki yargılandım hep. Ama içime sadık kaldığım için çok da umursamadım eleştirileri. Kendime has bir tarzım var. Genelde satın almak yerine özel terzime diktiriyorum.”

Taro Emir Tekin'den flaş sözler! ''Kız tavlamak için piyano çaldım''

11 SAYISININ YERİ AYRI

Taro Emir Tekin, plaka takıntısının olduğunu ve 11 sayısının hayatında özel bir yeri olduğunu ifade etti: “Plaka toplarım. Bütün sayılardan 11 çıkarırım. Nedense hep çıkıyor. Yolda giderken bir araba gördüğümde onun plakasını ekliyorum, çıkarıyorum ve 11’i buluyorum. 11’in hayatımda ayrı bir yeri oldu. Babamın forma numarası 11. Annenim doğum günü 11.11. Babamın eşinin numarası 11. Benim numerolojim 11. 11 bana iyi hissettiriyor.”

EN HAVALI İNSAN ANNEANNEM

Tekin, hayatındaki en havalı insanın ise anneannesi Leman Sam olduğunu açıkladı: “Değişik hikâyeleri vardır. Geçen gün New York’ta yaşadığı bir dönemden bahsetti. Son anlattığı şuydu: ‘Bir gün bara gittim. Dışarıda turkuaz rengi bir minibüs vardı. Merak edip içine girdim. Orada bir adamı gördüm. Sonra bir baktım ki Johnny Cash.’ Anneannemin böyle çok hikâyesi var.”

Kaynak: HÜRRİYET

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01 May 2024 - 20:29 - Magazin

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