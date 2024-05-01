Sevilen dizideki çekim hatası gündem oldu

Sezona son derece iddialı başlayan Yabani dizisi; Halit Özgür Sarı, Simay Barlas, Yurdaer Okur, Dolunay Soysert, Bertan Asllani, Tayanç Ayaydın ve Şebnem Hassanisoughi gibi isimlerle reytinglerde zirveyi görmüştü.
İŞTE DİKKATLERDEN KAÇMAYAN ÇEKİM HATASI
Sevilen dizide bir çekim hatası yapıldı. Sosyal medya gündemine oturan çekim hatası izleyicinin dikkati sayesinde gündem oldu. İ
Dizideki bir sahnede; küçük kızın hırkasının kapalı olan önünün aynı sahnede birden açılması dikkatlerden kaçmazken, sosyal medyada daha dikkatli olunmasına dair yorumlar yapıldı.
Kaynak: Haber Merkezi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.