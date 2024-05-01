01 May 2024 - 20:33- Medya G:

Sevilen dizideki çekim hatası gündem oldu

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Yabani dizisindeki çekim hatası izleyicilerinin gözünden kaçmadı. Küçük kızın olduğu sahnedeki çekim hatasını farkedenler 'Keşke daha dikkatli olsalar' yorumunu yapmadan kendini alıkoyamadı.

Sevilen dizideki çekim hatası gündem oldu mask
Sevilen dizideki çekim hatası gündem oldu
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Sezona son derece iddialı başlayan Yabani dizisi; Halit Özgür Sarı, Simay Barlas, Yurdaer Okur, Dolunay Soysert, Bertan Asllani, Tayanç Ayaydın ve Şebnem Hassanisoughi gibi isimlerle reytinglerde zirveyi görmüştü.

İŞTE DİKKATLERDEN KAÇMAYAN ÇEKİM HATASI

Sevilen dizide bir çekim hatası yapıldı. Sosyal medya gündemine oturan çekim hatası izleyicinin dikkati sayesinde gündem oldu. İ
Dizideki bir sahnede; küçük kızın hırkasının kapalı olan önünün aynı sahnede birden açılması dikkatlerden kaçmazken, sosyal medyada daha dikkatli olunmasına dair yorumlar yapıldı.

Sevilen dizideki çekim hatası gündem oldu

Kaynak: Haber Merkezi

# Bir, Son, Sosyal

01 May 2024 - 20:33 - Medya

Mahreç  Haber Merkezi

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