Şiddetli yağış yüzünden yol çöktü

Ankara'da gün boyunca devam eden sağanak, akşam saatlerinde de etkisini sürdürdü. Birçok ilçede sağanak sele neden olurken, birçok ev ve iş yerini su bastı. Suyla dolan yollarda araçlar ilerlemekte güçlük çekerken, vatandaşlar zor anlar yaşadı. Yağış nedeniyle hasarlı trafik kazaları da meydana gelirken, sağanağa hazırlıksız yakalananlar, kapalı alanlarda yağışın dinmesini bekledi. Sincan ilçesinde sağanak nedeniyle bazı vatandaşlar araçlarında mahsur kaldı.

YOL ÇÖKTÜ

Yenimahalle ilçesi Pamuklar Mahallesi Uygun Sokak'ta sağanak nedeniyle yol çöktü. Çökme meydana gelen yerde derin çukur oluştu. Yaklaşık 4 metrekarelik alanda meydana gelen çökme nedeniyle elektrik direği, telefon panosu ve sokak levhası da devrilerek, 5 metrelik çukura düştü. Yolun altından geçen doğal gaz iletim hattı borusu da toprağın çökmesi ile birlikte açığa çıktı. Olayda, yaralanan olmazken; Ankara Büyükşehir Belediyesi görevlileri çukurun etrafına şerit çekip, sürücüleri uyaran işaretler koyarak tedbir aldı.

Kaynak: DHA