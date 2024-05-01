Aras Bulut İynemli ile “Cadı” filminin yıldızı Buse Meral aşk yaşıyor

Meslektaşı Bige Önal’la 7 yıl süren ilişkisi geçen sene sona eren Aras Bulut İynemli’nin adı bir süredir başka bir oyuncuyla; Buse Meral’le anılıyorMeslektaşı Bige Önal’la 7 yıl süren ilişkisi geçen sene sona eren Aras Bulut İynemli’nin adı bir süredir başka bir oyuncuyla; Buse Meral’le anılıyor.

Sosyal medya hesaplarında birbirini takibe alan ikili dedikodularla ilgili henüz bir açıklama yapmadı.

“Cadı” filmini tanıtmak için Birsen Altuntaş’ın YouTube programına konuk olan Buse Meral’e “ Aşk hayatında nasıl bir dönem yaşıyorsun?” sorusu yöneltildi.

Gerilen oyuncu, “Filmle ilgili konuşmak istiyorum” dedi. Meral, Aras Bulut İynemli’yle ilgili sorular gelmeye devam edince de “Güzel. Her şey çok keyifli şu an. Mutluyum” demekle yetindi.

Kaynak: CNNTURK