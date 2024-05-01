01 May 2024 - 20:20- Magazin G:

Aras Bulut İynemli ile “Cadı” filminin yıldızı Buse Meral aşk yaşıyor

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Aras Bulut İynemli’yle oyuncu Buse Meral'in adı aşk dedikodularına karıştı. Meral,“Cadı” filmini anlatmak için katıldığı programda aşk soruları karşısında gerildi.

Aras Bulut İynemli ile “Cadı” filminin yıldızı Buse Meral aşk yaşıyor mask
Aras Bulut İynemli ile “Cadı” filminin yıldızı Buse Meral aşk yaşıyor
Aras Bulut İynemli ile “Cadı” filminin yıldızı Buse Meral aşk yaşıyor
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Meslektaşı Bige Önal’la 7 yıl süren ilişkisi geçen sene sona eren Aras Bulut İynemli’nin adı bir süredir başka bir oyuncuyla; Buse Meral’le anılıyorMeslektaşı Bige Önal’la 7 yıl süren ilişkisi geçen sene sona eren Aras Bulut İynemli’nin adı bir süredir başka bir oyuncuyla; Buse Meral’le anılıyor.

Aras Bulut İynemli ile “Cadı” filminin yıldızı Buse Meral aşk yaşıyor

Sosyal medya hesaplarında birbirini takibe alan ikili dedikodularla ilgili henüz bir açıklama yapmadı.

“Cadı” filmini tanıtmak için Birsen Altuntaş’ın YouTube programına konuk olan Buse Meral’e “ Aşk hayatında nasıl bir dönem yaşıyorsun?” sorusu yöneltildi.

Aras Bulut İynemli ile “Cadı” filminin yıldızı Buse Meral aşk yaşıyor

Gerilen oyuncu, “Filmle ilgili konuşmak istiyorum” dedi. Meral, Aras Bulut İynemli’yle ilgili sorular gelmeye devam edince de “Güzel. Her şey çok keyifli şu an. Mutluyum” demekle yetindi.

Kaynak: CNNTURK

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01 May 2024 - 20:20 - Magazin

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