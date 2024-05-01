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30 yıllık evlilikleri bitti. Gelen itirafla herkes şoke oldu

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Gazeteci Sibel Arna’nın sunumuyla yayımlanan “Ne Olursan Ol Rahat Ol”a konuk olan usta oyuncu Derya Alabora yaptığı itirafla gündeme oturdu. 1983’de evlendiği Uğur Yücel ile 30 yıl önce evleri ayırdıklarını ama hâlâ boşanmadıklarını itiraf etti.

30 yıllık evlilikleri bitti. Gelen itirafla herkes şoke oldu mask
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Derya Alabora, 1983’de evlendiği Uğur Yücel ile 30 yıl önce evleri ayırdıklarını ama hâlâ boşanmadıkları itirafıyla gündeme bomba gibi düştü. Alabora, Uğur Yücel ile ayrıl oldukları ama boşanamadıklarını şöyle anlattı:

'NEDEN BOŞANMADIK BİLMİYORUM'

"Biz 30 yıl evli kaldık. Daha doğrusu 30 yıl aynı evi paylaştık yoksa kağıt üzerinde hâlâ evliyiz. Artık birlikte değiliz. Neden boşanmıyoruz bilmiyorum, boşanamadık bir türlü. Galiba artık bir önemi yok. Evlenip boşanmanın bizim için bir anlamı yok. Zaten ayrı yaşıyoruz, ama arkadaşlığımız, sohbetimiz devam ediyor. Biz aileyiz gerisinin bir önemi yok. Nedir aile olmak? Onun için hala her şeyi yapıyor olabilmek, sevmek, sevginin devam etmesi, kıyamamak, kıymet vermek, başına bir şey gelirse çok üzülmek, bir derdinde yanında olmak… Aile olmak bu!"

Kaynak: Haber Merkezi

# Bir, devam, aile

01 May 2024 - 20:05 - Magazin

Mahreç  Haber Merkezi

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