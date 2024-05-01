Ünlü oyuncu buz gibi gölde yüzdü

Magazin gündeminden düşmeyen Mine Tugay, sosyal medya hesabını aktif bir şekilde kullanıyor. 4 milyonu aşkın takipçisinin bulunduğu sosyal medya hesabından paylaştığı son video da sosyal medyada gündem oldu. Avusturya'da tatil yapan Tugay -15 derecede göle girdi ve o anları takipçileriyle paylaştı.
'DENEMESEM OLMAZDI'
Avusturya tatili yapan 45 yaşındaki güzel oyuncu, "- 15 derecede göle girmek mi?" yazılı bir videoyu hikâye olarak paylaştıktan sonra başka bir video da paylaşıp "Ölüm gibi bir şey oldu ama kimse ölmedi. Denemesem olmazdı" ifadelerini kullandı.
Kaynak: Haber Merkezi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.