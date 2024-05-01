Ünlü oyuncu buz gibi gölde yüzdü

Magazin gündeminden düşmeyen Mine Tugay, sosyal medya hesabını aktif bir şekilde kullanıyor. 4 milyonu aşkın takipçisinin bulunduğu sosyal medya hesabından paylaştığı son video da sosyal medyada gündem oldu. Avusturya'da tatil yapan Tugay -15 derecede göle girdi ve o anları takipçileriyle paylaştı.

'DENEMESEM OLMAZDI'

Avusturya tatili yapan 45 yaşındaki güzel oyuncu, "- 15 derecede göle girmek mi?" yazılı bir videoyu hikâye olarak paylaştıktan sonra başka bir video da paylaşıp "Ölüm gibi bir şey oldu ama kimse ölmedi. Denemesem olmazdı" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber Merkezi