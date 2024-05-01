01 May 2024 - 19:37- Gündem

Sağanak feci vurdu; cadde ve sokaklar suyla doldu

Sivas'ta sağanak yağış etkili oldu. Yollar suyla doldu, bazı sokaklarda çamur birikintileri oluştu. Tarlalarından dönerken traktörleri arızalanan ve yağışta mahsur kalan 5 kişilik aile ise ekipler tarafından kurtarıldı.