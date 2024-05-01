Ücretsiz doğalgaz desteği sona erdi!

Nisan 2023'teden bu yana yaklaşık 20 milyon haneyi kapsayan 25 metreküp ücretsiz doğal gaz uygulaması bugün itibarıyla sona erdi. Toplam maliyeti 43 milyar lira olarak açıklanan bu destek paket kapsamında her haneye, belirlenen miktar kadar doğal gaz ücretsiz olarak verilmişti. Bu destekle, hane halklarının enerji maliyetlerinde önemli bir düşüş sağlanmış ve ekonomik açıdan destek olunmuştu. Ancak, bugünden itibaren tüm kullanıcılar için doğal gaz tarifeleri normal seyrine dönecek.

BU AY ZAM YOK

BOTAŞ'ın internet sitesinde yayımlanan Mayıs ayı tarifelerine göre, mesken ve sanayi aboneleri için doğal gaz fiyatları sabit kalmaya devam ediyor. Mayıs ayında konut tüketicileri için uygulanan doğal gaz satış fiyatı, 1000 metreküp başına 4 bin 80 lira olarak belirlendi. Sanayi aboneleri ise kullanım miktarlarına göre değişen tarifelerle karşı karşıya: Kademe 1 için 1000 metreküp doğal gaz 8 bin 549 lira, Kademe 2 için ise 11 bin 374 lira olarak fiyatlandırıldı. Elektrik üretim amaçlı doğal gazın bin metreküplük fiyatı ise 12 bin lira olarak açıklandı.

25 METREKÜP DOĞALGAZ NE KADAR, KAÇ TL?

1000 metreküp doğalgaz 4080 TL. Bu da 1 metreküp başına 4,08 TL anlamına geliyor. 1 metreküp fiyatı baz alındığında 25 metreküp doğalgaz 102 ile 110 TL arasında bir meblağ yapıyor.

Kaynak: KARAR