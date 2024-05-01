'Kürk Mantolu Madonna dizi olacak

Türkçe edebiyatın önemli isimlerinden Sabahattin Ali'nin en çok okunan romanı " Kürk Mantolu Madonna"nın dijital dizisi çekilecek.
Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, yıllardır sinemaya aktarılacağı konuşulan kitap, Almanya- Türkiye ortak yapımıyla dijital dizi olacak.
Çekimleri hem Almanya hem Türkiye'de gerçekleştirilecek olan dizinin yapımcılığını, Grimme ödüllü Netflix dizisi "German Genius"un yapım firması CAB Film ile Cem Karaca, Dilberay ve Barış Akarsu'nun filmlerinin yapımını üstlenen Fikri Harika Prodüksiyon üstlenecek.
Yönetmen koltuğunda yapım firmalarının ortak kararıyla belirlene Enes Ateş'in yöneteceği dizinin Almanya'daki çekimleri, “Matrix”, “John Wick 4” ve “Babil” gibi birçok yapımın çekildiği Studio Babelsberg'de yapılacak.
Oyuncu kadrosu yakında şekillenecek olan proje için Almanya ve Türkiye’deki dijital platformlarla görüşülüyor.
Kaynak: KARAR
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.