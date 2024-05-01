01 May 2024 - 19:26- Siyaset G:

MHP'den Ümit Özdağ'a flaş tepki! 'Sosyal medya soytarısı'

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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın Devlet Bahçeli'yi hedef alan sözlerinin ardından MHP Genel Sekreteri tarafından Özdağ için 'Sosyal medya soytarısı' ifadesini kullandı.

MHP'den Ümit Özdağ'a flaş tepki! 'Sosyal medya soytarısı' mask
MHP'den Ümit Özdağ'a flaş tepki! 'Sosyal medya soytarısı'
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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin grup toplantısında yaptığı sözleri eleştirmiş ve "Bahçeli’nin okuduğu bu cümlelerin Ziya Gökalp, Atatürk ve Türkeş’in savunduğu fikirler ile uzaktan yakından ilgisi yok" demişti.

Özdağ'ın X sosyal medya hesabından yaptığı o paylaşım:

Bahçeli, Türkiye’de 1) Alevi ve Sünni yurttaşlar arasında bir ÇATIŞMA olduğunu ileri sürüyor, 2) Türkler ile Kürtler arasında AYRIŞMA var diyor. Bahçeli, Türk Milletini çatışan ve ayrışan 4 parçaya böldükten sonra hangi milletin çatışma ve ayrışmayı çözmesini bekliyor? Altını çizelim. Alevi ve Sünniler arasında zaman zaman gerginlikler olmakla beraber yerel kavgalar dışında ÇATIŞMA YOKTUR. Hatta içinden geçtiğimiz dönem ilişkilerin en uyumlu olduğu dönemdir. Türkler ve Kürtler diye Türk Milleti’ni ikiye bölmek zaten sakat bir yaklaşımdır ama daha sakat olan ayrışmadan bahsetmektir. Onbinlerce korucu onyıllardan bu yana Türk bayrağı ve Türk vatanı için terörle mücadele ederken, PKK ihanetinin köklerindeki Ermeni yapısı devlet kayıtlarında mevcut iken Türkler ve Kürtler ayrışıyor demek düşmana hizmet etmektir. Bahçeli’nin okuduğu bu cümlelerin Ziya Gökalp, Atatürk ve Türkeş’in savunduğu fikirler ile uzaktan yakından ilgisi yok. @zaferpartisi

BÜYÜKATAMAN'DAN ÖZDAĞ'A YANIT: 'SOSYAL MEDYA SOYTARISI'

Özdağ'ın bu sözlerine MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman'dan yanıt geldi. Ataman, Özdağ için "Sosyal medya soytarısı" ifadesini kullandı.

MHP'den Ümit Özdağ'a flaş tepki! 'Sosyal medya soytarısı'

İşte Ataman'ın açıklamasından satır başları:

"Sosyal medya soytarısı, tescillenmiş siyasi provokatör Ümit Özdağ Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli’nin Türk milletini birleştirici sözlerini maksatlı bir şekilde çarpıtmaya çalışmaktadır.

Siyasi hayatı boyunca sinsilikleri, kelime oyunları, toplumu galeyana getiren tescilli yalanları dışında bir marifeti bulunmayan bu şahıs Liderimizin sözleri üzerinden bölücü bir nifak saçma çabasına girişmektedir.

Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli’nin dün ifade ettiği gibi; 'Partimiz, ülkemizde yaşayan her insanımızı 'Türk milleti' tanımı içinde kucaklamakta, hepsine aynı gözle bakmaktadır. Kökeni, dili, dini, mezhebi ne olursa olsun, Türkiye Cumhuriyeti’ne vatandaşlık bağıyla bağlı olan her insanımız bizim özbeöz kardeşimiz, milletimizin de asli unsurudur.'


Genel Başkanımızın sözleri gayet açıktır ve ayrıştırıcı değil aksine bütünleştiricidir ve sözlerinin hedefi çeşitli kılıklara girip Türk Milletini bölmek ve ayrıştırmak için çeşitli cephelerde, farklı maskelerle aziz milletimizi bölmeye çalışan hainlerdir.'

Açıklamaları ile Türkiye’nin birliğine göz diken kalleşlere göz kırpan, fitne tezgahında sözde milliyetçi maskesiyle milletimizi ayrıştırmak için faaliyet gösteren Ümit Özdağ bu sözlerin neresinden rahatsız olmuştur?

Ümit Özdağ eğer bu sözleri üzerine alıyorsa kendisi de ihanet zincirinin bir halkasıdır ve Milli varlığımızı hedef alanlarla aynı cephedir."

Kaynak: MYNET

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01 May 2024 - 19:26 - Siyaset

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