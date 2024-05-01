Sivas'ta sağanak; sokaklarda çamur birikintileri oluştu, mahsur kalan 5 kişilik aile kurtarıldı

SİVAS’ta etkili olan sağanak günlük yaşamı olumsuz etkilerken, yollar suyla doldu, bazı sokaklarda çamur birikintileri oluştu. Tarlalarından dönerken traktörleri arızalanan ve yağışta mahsur kalan 5 kişilik aile ise ekipler tarafından kurtarıldı.

Sivas'ta öğle saatlerinde etkili olan sağanak günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Bazı cadde ve sokaklar suyla dolarken, araçlar aniden yükselen su birikintileri içinde ilerlemekte güçlük çekti. Fatih Mahallesi 91’inci sokakta ise yağmurun taşıdığı toprak, yolda birikti. Evlerinin önünü biriken çamurdan temizlemek isteyen vatandaşlar yetersiz kalınca devreye belediye ekipleri girdi.

'HER SAĞANAK SONRASI SOKAĞIMIZDA ÇAMUR DERYASI OLUŞUYOR'

Şiddetli yağışlardan sonra evlerinin önünde sürekli aynı manzarayla karşılaştıklarını belirten mahalle sakinlerinden Eren Yıldız (24), "Her sağanak sonrası sokağımızda çamur deryası oluşuyor. Her seferinde belediyemizi arıyoruz. Bu şekilde uğraşıyoruz. Evimizin önü bu hale geliyor. Yetkililerden buraya bir çözüm bulunmasını istiyoruz. Burada bulunan istinat duvarlarının yükseltilmesini istiyoruz" diye konuştu. Sokaklarda biriken çamurların temizlenmesi için belediye ekipleri çalışma başlattı.

MAHSUR KALAN 5 KİŞİLİK AİLE KURTARILDI

Öte yandan, Sivas merkeze 10 kilometre uzaklıkta bulunan Bingöl köyünde tarladan dönen 5 kişilik aile, traktörleri arızalanınca sağanak yağışta mahsur kaldı. Ailenin ihbarı üzerine bölgeye AFAD ekipleri sevk edildi. Mahsur kalan aile, ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu kurtarılarak evlerine götürüldü.